Bad Bunny se coloca entre las preferencias musicales de Barack Obama

Bad Bunny, se convirtió el artista más escuchado en el mundo y en México en Spotify, donde repitió por segundo año consecutivo.

El puertorriqueño se adjudicó el primer lugar gracias a su álbum YHLQMDLG, lanzado a finales de febrero, en el cual colaboró con Sech, Anuel AA y Daddy Yankee, este álbum también es el número uno en streams.

Ahora, el cantante boricua volvió a estar bajo los reflectores, porque aparece en la lista de canciones preferidas del 2020, que compartió el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

“Aquí una de mis canciones favoritas del año. Como es usual, consulté con mi familia y con la gurú de la música, Sasha -su hija-, para hacer la lista. Espero que puedan encontrar una o dos nuevas canciones para escuchar“, expresó el ex mandatario a través de Twitter.

"Mírala cómo se toca. Bailando es que me provoca. Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas (locas). Todos quieren besarle la boca, ey", es parte de la letra de la canción La difícil. Mírala cómo se toca".

"Perreando es que me provoca. Se hace la difícil, pero se va", sigue el tema de Bad Bunny.

El álbum YHLQMDLG de Bad Bunny, lanzado a inicios del 2020, tiene entre sus seguidores al expresidente de Estados Unidos Barack Obama; el cual incluyó uno de los temas en su lista de canciones preferidas del año que se acaba.

También, aparece la artista colombiana Lido Pimienta, quien fue mencionada con su tema Nada en colaboración con Li Saumet de Bomba Estéreo.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020