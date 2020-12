Chabelo: 'Mi salud depende de mi inquietud de estar creando'

Uno de los personajes más queridos de la televisión sin duda es Chabelo, quien hace cinco años se despidió del programa En familia con Chabelo, que fue uno de los más exitosos de la televisión mexicana.

Después de 48 años, el programa salió del aire el 20 de diciembre de 2015. Con un nudo en la garganta, el actor Xavier López Chabelo dijo adiós a toda una generación de seguidores.

El Amigos de todos los niños se convirtió en un personaje importante todas las mañanas de los domingos, y todo agregó a su vocabulario la palabra catafixia.

Ahora es un empresario y actor que ha creado que suele divertirse con las bromas referentes a su longevidad en las redes sociales.

Su personaje y programa le han valido a Xavier López diversos reconocimientos como el premio Legend Award, de los MTV Movie Awards México, en 2005; y dos Récords Guiness por la mayor trayectoria como conductor infantil y el mayor tiempo haciendo un solo personaje: Chabelo.

"Cualquier persona que utilice un medio de la comunicación tiene cierta responsabilidad por lo que la gente recibe. No sé si soy un ejemplo, pero soy un ser humano que busca un equilibrio entre la forma de comportarse para no ser un mal ejemplo para nadie. Simplemente creo que soy un ser humano, común y corriente, con una profesión que me ha dado muchas cosas", compartió Chabelo.



Al preguntarle quién es más travieso Xavier o Chabelo respondió: "Normalmente las orejas no las jalamos ambos dos, cada uno tiene su propia personalidad (…), hay cosas que reprime Xavier a Chabelo, y quizá si son correctas, Chabelo le hace caso; igualmente Chabelo a Xavier, quien pudiera tener cierta actitud que pueda chocar con la manera de ser del otro, es un un toma y da sano, lo único es tratar de que la gente sienta el agradecimiento que le produce a uno estar tanto tiempo vigente".

Agregó, “mi vida está llena de actos espontáneos de la gente, a quien no tengo como agradecerle tantas cosas que me han dado gratuitamente. Xavier es mi cuate que me presta su cuerpo, para hacer lo que me gusta. Mi salud depende de mi inquietud de estar creando, no hay nada nuevo bajo el sol, todo está hecho, así que cada día es más difícil".

Libro biográfico

Desde hace años escribe su biografía : “Estoy tratando de escribir un libro desde hace rato, de poner en blanco y negro mis vivencias, vida y todos estos años de andar de la seca a la meca, espero poder lograrlo y dejárselo por lo menos a mis hijos, que lean todo lo que pude hacer en los años de vida que Dios me permitió estar”.

Memes de su carrera

"Me hace reír la espontaneidad, la sencillez, y todo aquello que sea muy espontáneo, eso es lo que produce mi sonrisa, y afortunadamente lo veo en lo niños; además de todos los memes que crean con Chabelo, hay que reírse de todo y no enojarse, aunque yo no sea un gran aliado de la tecnología, y las redes sociales.







Carrera:

– 85 años de vida

– 65 años de carrera

– 48 años del programa En Familia con Chabelo el cual tuvo dos mil 495 programas.

