Ed Sheeran reaparece en redes y anuncia sorpresa tras un año de pausa musical

Ed Sheeran reapareció en redes sociales tras un año de ausencia en la música y sorprendió a sus seguidores, quienes esperan nuevos temas del compositor de canciones como Shape of you, Perfect, Photograph, Thinking out loud, entre otras.

Sheeran publicó en su cuenta de Instagram la fotografía de una pintura acompañada del mensaje "11 am, mañana. Un regalo de Navidad", lo que desató el entusiasmo de sus seguidores, quienes no pueden esperar la sorpresa que les tiene preparada el músico.

"Oh por Dios, es un milagro de la Navidad". "Mi corazón se detuvo por un momento". "Muchas gracias por esto, no puedo decirte cuánto todos necesitamos algo que esperar", fueron algunos de los comentario que recibió el cantante en Instagram. Mientras que en Twitter, Sheeran se volvió tendencia y miles de seguidores mostraron su emoción ante el regreso del músico.

– ¿y cómo te sientes respecto a la nueva música de Ed Sheeran?

– … pic.twitter.com/mDVe0L1JI6 — 𝘮𝘰𝘯𝘴𝘦 | ED SHEERAN IS BACK (@sheeranxhp) December 20, 2020

mi mamá me dio la vida y ed sheeran las ganas de vivirla ED SHEERAN IS BACK pic.twitter.com/V8SLMGo556 — ᴀɴᴛᴏ⊬ ♡'s ᴍɪʟɪ; TOMORROW (@sheerandarkness) December 20, 2020

NO ES SIMULACRO, ES REAL, ED SHEERAN REGRESARÁ MAÑANA pic.twitter.com/cgPTz8RGvG — C🦋 (@crisxmoonlight) December 20, 2020

Cabe destacar que en septiembre de este año, Ed Sheeran dio a conocer el nacimiento de su hija Lyra Antartica Seaborn Sheeran.

"¡Hola! Un mensaje rápido, ya que tengo algunas noticias personales que quería compartir con ustedes … La semana pasada, con la ayuda de un increíble equipo de partos, Cherry dio a luz a nuestra hermosa y saludable hija, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la mamá como la bebé lo están haciendo increíble y estamos en la nube nueve aquí. Esperamos que puedan respetar nuestra privacidad en este momento. Con mucho amor y te veré cuando sea el momento de volver", escribió el músico.

El cantante prefiere tomar un respiro. / Getty Images

Ed Sheeran tomó una pausa

El 24 de diciembre de 2019, Ed Sheeran dio a conocer que tomaría una pausa en su carrera musical para viajar, escribir y leer, pues desde 2017 no había parado de trabajar.

"Abandonaré las redes sociales hasta que sea hora de volver (…) A mis fans, gracias por ser tan increíbles siempre. Prometo volver con nueva música cuando sea el momento adecuado y cuando haya tenido tiempo de vivir un poco para tener algo sobre lo que escribir", publicó en un comunicado.

Escándalo por corrupción en los Grammys salpica a Ariana Grande y Ed Sheeran La ex directora de los premios, Deborah Dugan, denunció a la Academia de Grabación esta semana, tras ser despedida hace unos días.

También puedes ver: