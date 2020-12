¡Casi los detienen! Eugenio Derbez y José Eduardo rompen las reglas en auto deportivo

Eugenio Derbez y José Eduardo Derbez constantemente dan de qué hablar en redes sociales y en esta ocasión padre e hijo se llevaron el susto de su vida al casi ser detenidos por la policía de Los Ángeles.

Todo comenzó cuando el influencer y youtuber, Berth-Oh invitó a Eugenio Derbez a ser parte de uno de sus videos conduciendo un Ferrari, pero al paseo se les unió José Eduardo Derbez a pesar de que el auto solo tiene dos asientos: conductor y copiloto.

Instagram

Aunque todo parecía marchar bien, los tres mostraron su preocupación al escuchar la sirena de una patrulla de policía muy cercana a ellos. Por lo que decidieron estacionarse para que José Eduardo bajara del auto y no ser detenidos mientras conducían por las calles de Los Ángeles.

"¡Mierd…, mierd…!", dijo Berth-Oh mientras Eugenio Derbez buscaba un lugar para estacionarse. "Bájate en friega hijo para que no (…) Espérate te pido un Uber hijo, bájate como que estás platicando", dijo Eugenio a José Eduardo, quien tuvo que bajarse del vehículo, pues estaban infringiendo las medidas de tránsito. "Me siento como pu…", afirmó José Eduardo. Pero eso no fue todo pues atrás de ellos había un policía. "Aquí atrás hay un sheriff", señaló Berth Oh.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

Eugenio Derbez revela detalles íntimos

Durante el recorrido con Berth, Eugenio Derbez reveló que a veces se le olvida que tiene cuatro hijos, pues la llegada de Aitana lo sorprendió. Además confesó que perdió a la virginidad a los 21 años de edad. "Yo fui tardío ¿A esa edad ya es tarde no?

Aquí el momento…

Actualmente el video ya cuenta con más de dos millones de visualizaciones en el canal de Berth-Oh en YouTube y miles de reacciones.

Eugenio Derbez interpreta a ‘Snowball’ en una divertida rutina de ejercicios junto con Aitana El nuevo video de TikTok de Eugenio Derbez hizo reír a carcajadas a sus fans

También puedes ver: