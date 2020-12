¡Se equivoca! Paty Cantú causa polémica por su interpretación del Himno Nacional

Paty Cantú fue la encargada de interpretar el Himno Nacional en la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez contra Callum Smith, que se llevó a cabo el sábado por la noche en el Alamodome de San Antonio, Texas. Sin embargo, la cantante mexicana se convirtió en tendencia en redes sociales debido a su actuación.

Paty Cantú causó polémica luego de que diversos usuarios de Twitter señalaron el error que cometió la cantante, pues en vez de decir "profanar con su planta tu suelo", Cantú dijo "profanar con sus plantas tu suelo". Lo anterior bastó para que cientos de internautas criticaran su interpretación.

OCESA

Pero eso no fue todo, ya que Paty Cantú también dio de qué hablar por su estilo al cantar el Himno Nacional. "Hizo modificaciones en la cadencia y ritmo de la melodía. Una especie de remix by Paty Cantú. Que en lo personal me pareció de mal gusto", escribió un usuario de Twitter.

Himno Nacional / Himno nacional según Paty Cantú pic.twitter.com/MbSVZzNBc9 — 🎄Sketch Sur🎄 (@eskechur) December 20, 2020

Paty Cantu vs Itatí Cantoral pic.twitter.com/IWBZYCWF1i — REYES (@doarre) December 20, 2020

Paty Cantú cantando el himno en la pelea del Canelo pic.twitter.com/v1kYsxkOxM — Blasf(emo) (@ElOmvreRebelde) December 20, 2020

Yo escuchando el himno de Paty cantu #patycantu pic.twitter.com/J6UixuJo1M — Jorge (@Jorge98601033) December 20, 2020

Esa Paty Cantú está destrozando el himno nacional #canelo pic.twitter.com/Jodt1SYyJ1 — Tommy. (@outlawtb12) December 20, 2020

Hizo modificaciónes en la cadencia y ritmo de la melodía. Una especie de remix by Paty Cantú. Que en lo personal me pareció de mal gusto. — Francisco Castro (@FcoCastrou) December 20, 2020

La cantante de 37 años de edad logró dividir opiniones, ya que sus seguidores halagaron y defendieron su actuación."Sí estamos muy orgullosas de nuestra mexicana Paty Cantú". "Que bonito es verte hacer y lograr cosas tan increíbles!". "Yo voy a estar toda la Vida enamorada de Paty Cantú", fueron algunos de los comentarios positivos que recibió la también compositora.

Paty Cantú no es la única que se ha equivocado

Paty Cantú no es la única famosa que se ha equivocado al interpretar el Himno Nacional, pues sin duda el más recordado es Jorge Muñiz, quien olvidó la letra del himno previo a la pelea del boxeador Jorge "El maromero" Paez. En la lista también se encuentran cantantes como Ana Bárbara, Jaime Camil, Julio Preciado, Vicente Fernández y "La diva de la banda", Jenni Rivera.

