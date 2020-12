Estas actrices de "Vencer el miedo" son familia en la vida real

A principios de este año, la telenovela Vencer el miedo mantuvo cautiva la audiencia mexicana desde el primer episodio con las impactantes historias de ‘Marcela’, ‘Inés’, ‘Cristina’ y ‘Areli’, cuatro personajes femeninos pertenecientes a una misma familia, pero de diferentes generaciones y con luchas distintas, con las que más de una espectadora se vio representada.

Sin embargo, algo que mucho no supieron durante la transmisión de esta excitante trama con causa social, protagonizada por Paulina Goto y Danilo Carrera, es que dos de sus actrices principales no solo tenían un lazo sanguíneo en la ficción sino también en la vida real.

El vínculo familiar entre dos de las actrices de Vencer el miedo

Se trata de Arcelia Ramírez y Emilia Berjón, quienes dentro de esta producción de Rosy Ocampo para Televisa son abuela y nieta, pero fuera de los foros, son madre e hija.

En la telenovela, Ramírez interpretó a ‘Inés Bracho’, una mujer sumisa con la autoestima muy baja que vive bajo el yugo de su esposo; mientras, Berjón es ‘Areli Bracho’, una estudiante de secundaria que le cuesta comunicarse con su padre, ‘Lorenzo’.

Aunque Arcelia ya tiene más 30 años de exitosa trayectoria artística en el mundo del espectáculo mexicano, Vencer el miedo fue uno de los proyectos más especiales precisamente porque compartió crédito por primera vez con su hija, quien le heredó esa pasión por la actuación y debutó como actriz a su lado.

"Soy muy afortunada de compartir este proyecto que tiene esta vocación con Emilia", dijo la intérprete nominada al Ariel el pasado mes de febrero a medios de comunicación como De primera mano. Asimismo, comentó que nunca se esperó que su hija se estrenara como actriz tan rápido.

"No pensé que esto pasara. (Ella) tomaba un curso de teatro en Casa Azul y rápidamente se dio la oportunidad, la ocasión, sus maestras la recomendaron, fue haciendo los castings, se quedó y yo muy feliz de verla crecer", destacó.

Por su parte, la joven confesó que su mamá la inspiró para elegir esta carrera, pues al verla interpretar sobre las tablas sintió una cosquilla por la actuación. Por esta razón, se determinó a seguir sus pasos e inició los estudios pertinentes para lograrlo, mismos que finalmente la llevaron a ser parte del elenco principal de Vencer el miedo.

"Yo desde chiquita iba al teatro a ver a mi mamá y a ver otras cosas y fue ahí donde por los 10 dije ‘quiero intentarlo’. Y al principio no fui porque pues según mi papá no era todavía la edad y entonces a los 12 ya me metió a un taller y ya llegó todo esto a los 13″, detalló.

No obstante, para Emilia no fue fácil su primera experiencia en set de filmación, pero por suerte contó con el apoyo, amor y experiencia de su madre para guiarla en lo que supuso el inicio de su trayectoria como intérprete.

“Al principio fue muy fuerte, ya que vio su primer día de llamado que eran unas pruebas de cámara, estaba totalmente angustiada porque se había repetido muchas veces y llegó como medio destruida al camerino y le dije: ‘mi amor, no te preocupes con las repeticiones esto es un trabajo profundamente de equipo, entonces lo vamos construyendo todo”, recuerda que le dijo.

Por otro lado, en otra entrevista durante el inicio de las grabaciones de este melodrama, destapó que su principal recomendación a su hija durante el rodaje fue que se gozara cada momento en la producción. “(…) le aconsejo que juegue, que no pierda su naturalidad, su espontaneidad, que no se lo tome en serio, que no pierda el sentido lúdico, que se divierta, que se relaje, que lo disfrute, le digo”, confesó en una conversación a la Organización Editorial Mexicana (OEM), según reseñó El sol de México.

“Como mamá y actriz, hay cosas que hay que cuidar. Es chiquita, es una niña de 13 años, que tiene que seguir con sus estudios”, agregó.

Sin embargo, esta no es realmente la primera vez que madre e hija están juntas en una producción. De acuerdo a El Universal, Emilia tuvo apariciones siendo solo una bebé en dos películas en las que trabajó su mamá: El brasiere de Emma y El viaje de Teo.

Emilia es fruto de la relación entre Arcelia y el crítico de cine, actor y director francés Jean-Christophe Berjon, por lo que la jovencita es franco-mexicana. De hecho, de acuerdo al medio, sus papás escogieron su nombre pensando en que su pronunciación sonara semejante en español y en francés.

Aunque Vencer el miedo ya culminó sus transmisiones, el segundo proyecto de la franquicia “Vencer”, la telenovela Vencer el desamor, se emite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

