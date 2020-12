Dime cuando tú llega de la mano de Verónica Castro, Jesús Zavala y Ximena Romo

Dime cuando tú está lista para compartir su historia en las salas mexicanas, a partir de este 25 de diciembre.

Los actores Jesús Zavala, Ximena Romo, Verónica Castro y el director Gerardo Gatica charlaron con Publimetro sobre este filme que se coloca como una alternativa familiar para estas fechas, que está llena de esperanza, unión, amistad y amor.

“Recuerdo una de las charlas que tuvimos con Gerardo Gatica (director), que decía que veía a Will como un cubo de rubik, perfectamente bien armado y se tenía que ir desarmando conforme iba avanzando la historia. En mi cabeza tenía separada en tres partes la evolución de Will en el guión, entonces era mucho mas fácil irlo desarmando de esta vida tan perfecta y cuadrada que tenía, para darle la oportunidad al personaje de experimentar el conocer nuevas personas, conocer una cultura de la cual estaba muy alejado estando en una ciudad que no conocía. Entonces se muestra desde un lado muy humano, lo que hace un personaje empático y tierno”, compartió Jesús Zavala, quien hace el papel de Will.

El actor confesó que fue intimidante trabajar con las leyendas de la actuación en México.

"Para muchos -quizás- tener una figura tan grande como el señor Héctor Bonilla, Verónica Castro, Rosa María Bianchi, José Carlos Ruiz, son figuras muy grande de nuestra industria, y normalmente como que los actores de mi generación creemos que en algún momento nos tocará trabajar con algunos de ellos, pero me pusieron el combo en una sola película [risas].

"De hecho, el momento en el que nos vimos por primera vez, Verónica y yo hicimos una conexión, porque estaba viendo a la abuela de Will. Ella se sentó conmigo y me decía: 'Eres mi nieto'. Fue una gran oportunidad para aprender de lo que muchos llaman la 'vieja escuela', aunque yo creo que es la 'escuela correcta' de cómo trabajan estas grandes figuras, cómo es que se mantienen 40 o 50 años regalando entretenimiento", señaló Jesús Zavala.



Ximena Romo da vida a Dani, quien reveló que tiene muchas cosas a favor esta comedia romántica.

“Dani me parecía que tenía que ser la contraparte de Will. Will es este chico socialmente incómodo, un poco retraído. Dani me parecía que tenía que ser como, no el opuesto, si no más bien que fuera una chica que no le importara mucho lo que los demás pensaran, ni lo que se hiciera en la sociedad, que -justamente- siguiera sus propias reglas y fuera caminando en la vida con su propio ritmo".

La actriz añadió, "fue un personaje al cual le presté mucho de mí, le presté mucho de Ximena, algo de mi sentido del humor, personalidad y quedó un personaje en el cual me sentí súper libre. Al final, siento que quedó con una frescura y una energía muy bonita en la película. Hubo mucha química con Gerardo, Jesús y Nuncio, porque todas las improvisaciones se quedaron. Espero que ya que la gente la vea, le guste también”.

El amor en sus distintas facetas

Dime cuando tú, es una comedia romántica protagonizada por Jesús Zavala (Will), Ximena Romo (Dani), Verónica Castro (Inés) ,Héctor Bonilla (Juancho), José Carlos Ruiz (Pepe), Gabriel Nuncio (Beto), Andrés Almeida (Ramiro) y Rosa María Bianchi (Lucila), entre otros.

Gerardo Gatica González presenta su ópera prima después de haber producido éxitos como Solteras y Un padre no tan padre. Esta película también representa el debut como cinefotógrafo de Michelle Castro, hijo menor de Verónica Castro.

"Como director fue una experiencia increíble, yo a Verónica la quiero mucho. Su hijo que también es productor ejecutivo de la película, es mi mejor amigo desde la infancia, fue mi fotógrafo, es como mi hermano y somos prácticamente familia; así que es un honor que después de 35 o 40 años que no hacía cine, se haya animado a hacer esta película con nosotros.

"Ver a don Héctor y a Verónica trabajando con Jesús fue increíble, porque Verónica y Chuy hicieron una dinámica tan linda que se las comprabas que eran abuela y nieto, tanto dentro del set como fuera", dijo Gerardo Gatica.

El cineasta mexicano habló sobre el estreno de Dime cuando tú en plena pandemia.

"El 25 de diciembre es una fecha donde hemos tenido estrenos y salidas de películas importantes, es como un buen cierre; además para cerrar este difícil y complicado año, con una película tan cálida, familiar y para todo tipo de publico,donde creo que la gente la va agradecer, la va a pasar muy bien.

"Espero puedan disfrutarla en familia en este regreso a esta nueva normalidad y con estas aperturas de cine que afortunadamente hemos trabajado muy de la mano y en comunicación con las exhibidoras, distribuidores y demás, porque se están tomando todas las medidas sanitarias necesarias para que se pueda regresar al cine con toda la normalidad y seguridad del mundo".



Ximena Romo, quien ha participado en cinta como Esto es Berlín envió un mensaje especial.

"Ha sido un año muy duro y cada quien vive la situación diferente, cada vez hay mas personas que todavía no quieren salir y otras sigue los protocolos para asistir a las salas de cine. La cinta es una carta de amor a la Ciudad de México, a los familiares, abuelos, a todas las personas que viven en Estados Unidos, a todas esas personas que se tienen que reconectar con la cultura mexicana y sus raíces. También siento que es una película que habla del amor en todas sus facetas, desde el amor familiar hasta el amor entre amigos, el que puede surgir entre un hombre y una mujer, que no necesariamente es el amor pasional o romántico, sino que también puede surgir un amor de amistad muy especial"

Finalizó la actriz, "los invito este 25 de diciembre a que vayan a ver Dime cuando tú para que pasen un buen rato, para que podamos respirar un poco, para que podamos darle un respiro a toda la intensidad de este año, a pasarla bien, a identificarnos con unos personajes entrañables y a dejarlos con un muy lindo sabor de boca".

Regreso de Verónica Castro

Verónica Castro regresa al cine, luego de casi 40 años y un retiro voluntario que decidió este 2020.

“Cuando me dijeron: 'Vas a ser la abuela Inés', quedé encantada, feliz y agradecida, porque trabajé con gente muy linda en la historia como grandes actores de mi época y el equipo joven que no tenía oportunidad de conocerlos, pero son muy valiosos, porque es importante apoyar a los jóvenes talentos".

La popular actriz puntualizó: "Estar como soporte de un elenco es muy lindo, sobre todo porque tienen ganas de hacer cosas novedosas, sobre todo en estos momentos que tanto necesitamos de amor, porque la película es puro amor, habla de la ilusión de estar enamorados, que es uno de los grande motores de vida, ya después viene los problemas, pero, de esos no hablamos [risas], sino que también encontraráN por primera vez la importancia de tener amigos".

¿De qué trata?

Will, es un chico huérfano que creció en Los Ángeles con sus abuelos y que nunca se ha relacionado con chicos de su edad.

Tras la muerte de su abuelo, Will descubre que Don Pepe le tenía planeado un viaje a la Ciudad de México para que aprendiera más sobre su historia y se abriera a nuevas experiencias.

Decide hacer el viaje y al llegar a la CDMX conoce a Dani y a Beto que, como buenos mexicanos, en cuanto descubren la triste historia de Will, deciden adoptarlo y acompañarlo en su misión de conocer todos los lugares que su abuelo le recomendó.

Will no sólo descubrirá la belleza de México.

