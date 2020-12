Gabriel Soto reacciona ante filtración de su video íntimo

Gabriel Soto causó revuelo en redes sociales luego de la filtración de un video íntimo, que sin duda sorprendió al medio del espectáculo. Tras la polémica, el actor de 45 años de edad decidió romper el silencio y hablar sobre el clip que sin duda sorprendió hasta a su actual pareja, Irina Baeva.

"¿Qué les digo? Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que esto pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas", afirmó Gabriel Soto.