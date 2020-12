Katy Perry causa polémica al burlarse de su parecido con Zooey Deschanel en nuevo video 'Not the end of the world'

Katy Perry causó revuelo en redes sociales al dar a conocer el videoclip de su canción Not the end of the world, el cual se estrenó este lunes y a tan solo dos horas de su publicación ya cuenta con más de 469 mil visualizaciones en YouTube.

El nuevo clip de la cantante originaria de California ya es tendencia en Twitter y ha causado polémica porque hace referencia a su parecido con la actriz Zooey Deschanel, quien es realmente la que protagoniza el video, pues Katy Perry únicamente aparece unos segundos.

La cantante dio a luz el 27 de agosto de este año / Getty Images

Además, Katy Perry también muestra su faceta como madre paseado a su pequeña Daisy Dove. Pero sin duda lo que más llamó la atención fue que decidió hacer mofa de las comparaciones con Zooey Deschanel, pues desde hace varios años la cantante y la actriz han llamado la atención por compartir características físicas similares.

katy perry realmente dijo: "ahora soy mamá, no me jodan" en el video. pic.twitter.com/USWjwktint — Agustina🌼 (@AgustinaHudson1) December 21, 2020

Katy Perry causa polémica

El video dividió opiniones, ya que algunos seguidores les pareció una gran idea mostrar a Zooey caracterizada como Katy Perry mientras que a otros nos les gusto la idea de que Perry apareciera muy poco en el video.

"Tal vez no haya llenado las expectativas de muchos pero… Por qué hacerlas? Katy Perry es una de las mejores estrellas Pop de todos los tiempos y eso es lo que importa. En lo personal el vídeo me gustó, es cambio para ella, es una persona nueva", comentó un usuario de Twitter.

Me perdonará pero que patética la gente que dice"que no lleno expectativas"Realmente Katheryn lo hizo nuevamente me sorprendió,me emocionó & dejó un mensaje icónico en el vídeo de #NotTheEndOfTheWorld ella siempre lo llenará,gustarle a quien le guste,la amé💙😺👽 @katyperry https://t.co/a0sb6PbiFC — ♥KatyCat♥ (@katyalarcon1984) December 21, 2020

Amoo que pusieran a Zooey Deschanel como #KatyPerry en el nuevo video🤣👏🏽 — 𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓮𝓪 𝓦𝓲𝓽𝓬𝓱🐚🏳️‍🌈 (@rizshi) December 21, 2020

Mi conclusión: Los marcianos son fans que a fuerza quieren a la vieja @katyperry la alocada e intrépida, con cabello negro, videos super wow, los fans que no entienden que ya es una mujer madura, con familia y a pesar de seguir dándonos música tiene otras prioridades.

De nada.💓 pic.twitter.com/5AjKeVwD4s — jhony (@JoseJua96082311) December 21, 2020

Me encantó el video de Not The End Of The World sentí que estaba viendo a la Katy Perry "vieja" por así decirlo, Zooey Deschanel no me resultaba parecida a Katy pero en esta parte esta IGUAAAAL, YO PENSÉ QUE ERA KATY WTF pic.twitter.com/6gYpPh4zK9 — Distance (@Agustinn700) December 21, 2020

Buscando a Katy Perry en el nuevo video de Katy Perry. #NotTheEndOfTheWorld pic.twitter.com/omrPcgJN7Q — Alexis Romero🏳️‍🌈🎄 (@alexisromloz) December 21, 2020

Tal vez no haya llenado las expectativas de muchos pero… Por qué hacerlas? Katy Perry es una de las mejores estrellas Pop de todos los tiempos y eso es lo que importa.

En lo personal el vídeo me gustó, es cambio para ella, es una persona nueva.#NotTheEndoftheWorldVideo pic.twitter.com/vIYg0D44lI — Louis Pedraza (@louis_pedraza) December 21, 2020

-Homero por que estas tan elegante?

-Hoy revivimos toda la carrera de Katy Perry

NOT THE END OF THE WORLD pic.twitter.com/xLorsk6pq7 — Toby🌍 (@TearyToby) December 21, 2020

Zooey Deschanel es una reconocida actriz estadounidense de 40 años de edad, quien ha participado en decenas de películas y series de televisión entre las que se encuentran Casi famosos, The Good Girl, All the real girls, Elf, American Dad, 500 days of summer y New Girl, que corresponde a uno de sus proyectos más importantes, el cual la llevó a ganar el premio a Mejor actriz de comedia en los Critics' Choice Television Awards de 2012.

Aquí el momento…

