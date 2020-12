La reacción de Gal Gadot al comer tacos por primera vez

¿Recuerdas la primera vez comiendo tacos? La combinación de sabores que puede ofrecer un buen taco puede darle mucho placer al paladar. Gal Gadot, por primera vez, los probó.

Fue en el programa 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon donde, en vivo, la actriz israelita de 35 años, invitada por el lanzamiento de 'Wonder Woman 1984', comió por primera vez en su vida un taco de una reconocida cadena de comida rápida. El reconocido conductor del show no podía creer que después de tantos años en Norteamérica, la Miss Israel en 2004 no haya probado antes un taco.

Captura

"Nunca. Nunca lo probé. Ni siquiera sé cómo se ven", aseguró Gal Gadot, quien sorprendió a Fallon.

"No puedo creer que nunca hayas probado esto: Taco Bell", le dijo Fallon a la actriz, quien al probar el taco demostró con sus facciones esa sensación de gusto.

"Esto es lo mejor hasta ahora. Sabroso, es salado, diferentes texturas. Realmente bueno, no puedo creer que nunca los haya probado", expresó Gadot, quien no probó precisamente los tacos más auténticos mexicanos, pero tuvo un gran acercamiento a la gastronomía del país.

'Wonder Woman 1984' se estrenó en 32 países

La nueva película de la Mujer Maravilla, 'Wonder Woman 1984', protagonizada por Gal Gadot, ya se estrenó en 32 países, incluyendo China, recaudando casi 40 millones de dólares.

Dirigida por Patty Jenkins, la cinta está ambientada, precisamente, en 1984 durante la Guerra Fría, donde Diana (Gadot), se enfrenta al empresario Maxwell Lord y a su ex amiga Barbara Minerva/Cheetah, quien pose fuerzas sobrenaturales.

Chris Paine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Minerva/Cheetah), Pedro Pascal (Maxwell Lord), Robin Wright (Antiope) y Connie Nielsen (Hippolyta) son parte del elenco.