La actriz de ‘Marcela’ en “Betty, la fea” revela que le detectaron un pequeño bulto en el seno

La actriz colombiana Natalia Ramírez, recordada en más de 100 países por su impecable interpretación de ‘Marcela Valencia’ en la exitosísima telenovela Yo soy Betty, la fea, hizo un llamado a sus seguidores en redes sociales a no dejar de practicarse el autoexamen mamario mensual para detectar a tiempo cualquier indicio de un posible cáncer luego de que los médicos le detectaran un pequeño bulto benigno en uno de sus senos.

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete de 53 años compartió el pasado sábado 19 de diciembre un video donde narró detalladamente la angustiante situación que vivió cuando los especialistas le encontraron en una evaluación de rutina una “pepita” anormal en la mama derecha.

En la grabación, la colombiana, que acostumbra a hacerse varios exámenes como medida preventiva ante el cáncer de mama, narró que no sintió nada fuera de lo normal cuando se hizo su autoexamen mensual y la mamografía tampoco arrojó resultados alarmantes; no obstante, su mastóloga le pidió hacerse también una ecografía de seno y entonces descubrieron que había una pequeña anomalía.

“Me hice una ecografía de seno, que fue lo que me mandó mi mastóloga, y me encontraron una ‘pepita’ Entonces me hicieron una biopsia que era el siguiente paso (…). Gracias a Dios el resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencias”, manifestó la actriz aliviada y agradecida con los resultados favorables.

Aunque solo se trató de un susto, la experiencia la alertó sobre los peligros de esta enfermedad que tantas vidas se ha llevado en el mundo y aprovechó su testimonio para concienciar a las personas sobre la importancia del autoexamen y los chequeos con un mastólogo para detectar cualquier bulto extraño.

“Mi mensaje es porque sigo insistiendo en que el autoexamen, la mamografía, la ecografía y todo lo que las mujeres tenemos que hacer para evitar el cáncer de mama es indispensable, esto no es ajeno a ninguna de nosotras, ni de nosotros porque los hombres también pueden llegar a tener cáncer de mama. Por favor, cuidémonos, no bajemos la guardia”, rogó Ramírez, quien en los comentarios también precisó que está en planes de extraer el pequeño tumor que le encontraron.

“El cáncer de mama con pandemia o sin pandemia sigue siendo una realidad palpable (…). Sigo en la lucha para que cada mujer y hombre se hagan mensualmente su autoexamen y se hagan los exámenes de rutina. Ir al mastólogo es vital. Gracias a Dios fue benigno pero hubiera podido ser diferente y la detección temprana salva vidas”, escribió en otra publicación la eterna villana de Betty, la fea, quien desde siempre se ha involucrado en la concienciación del cáncer de mama.

Como era de esperarse, los posts desataron una oleada de reacciones por parte de sus seguidores y compañeros del medio artístico, quienes en centenares de mensajes expresaron su alivio por el resultado positivo y secundaron su mensaje sobre la importancia de la detección temprana.

“¡Mi Nati, menos mal salió todo bien! Qué alegría. ¡Te quiero! ¡Y sí, ese es el mensaje!”, le expresó el actor Luciano D’Alessandro. Por otro lado, la actriz Lorena Meritano, quien batalló y venció el cáncer de mama, le expresó: “Prevenir y detectar a tiempo salvan vidas. Doy fe. Construir con hábitos una vida sana (sobre todo emocionalmente) y chequeos de rutina al día”. Mientras, Paola Moreno le manifestó: “¡Mi Nati, gracias a Dios todo está bien! Definitivamente tenemos que estar siempre alertas y tomar todas las acciones preventivas posibles”.

Conmovida ante la avasallante cantidad de mensajes de apoyo, que se tomó el tiempo de responder, la estrella de Betty, la fea subió otro clip para agradecer el gran respaldo recibido: “Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de los que se tomó el tiempo de escribirme un mensaje lindo. Los he leído todos, muchas gracias por el apoyo y tenemos que hacer conciencia”.

