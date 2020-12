Netflix: Las películas y series que llegan del 21 al 27 de diciembre

Comienza la penúltima semana del 2020 y Netflix sigue actualizando su enorme catálogo de series y películas para la satisfacción de sus suscriptores, que esperan maratonear con algún próximo éxito de la plataforma de streaming.

Luego del arrollador lanzamiento de 'La reina del blues' con Viola Davis y el fallecido Chadwick Boseman, que se posicionada como candidata a premios en 2021, y de la segunda temporada de 'Navidad en Casa', del 21 al 27 de diciembre llega más contenido.

Netflix empieza la semana con 'Ariana Grande: Excuse Me, I Love You', disponible desde este 21 de diciembre, un documental sobre la gira 'The Sweetener World Tour' de la cantante.

El miércoles 23 de diciembre se estrena en Netflix la primera película de George Clooney como director la plataforma. Se trata de 'Cielo de Medianoche', un drama de ciencia ficción en el que el reconocido actor comparte protagonismo con Felicity Jones y David Oyelowo.

Además, el día de Navidad, el 25, estará disponible 'We Can be Heroes', dirigida por Robert Rodríguez, y el 26 de diciembre llega a la plataforma de streaming 'John Wick: Capítulo 3 Parabelum', la tercera entrega de la saga protagonizada por Keanu Reeves, entre otros largometrajes.

Nuevas series

Esta semana es para los más pequeños de la casa, con la llegada de la tercera temporada de 'Fast & Furious: Espías a todo gas' el 26 de diciembre y de la quinta de 'La oveja Shaun' el 22.

Además, lo más esperado de estos próximos días es el lanzamiento de una de las series originales de Netflix, 'Los Bridgerton' (25 de diciembre), la nueva ficción de Shonda Rhimes (Anatomía de Grey), inspirada en las novelas de Julia Quinn, y que nos trasladará hasta la Inglaterra del siglo XIX, y se centra en Lady Whistledown (Julie Andrews), una misteriosa mujer de clase alta, a la que le encanta destapar secretos familias poderosas.