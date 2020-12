Comparan a la novia de Lupillo Rivera con Shakira por su impresionante parecido a la cantante

El pasado mes de septiembre, a más de un año después de su supuesto romance con Belinda, Lupillo Rivera sorprendió al público al gritar a los cuatro vientos que se había dado una nueva oportunidad en el amor con una linda joven llamada Giselle Soto.

“Antes de que alguien más te lo cuente. Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella. Amor, gracias por lo que has hecho en mí durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito. Si es bella por fuera, por dentro es más”, escribió en una publicación en Instagram junto a un clip donde aparece muy cariñoso con la guapa pelirroja que gobierna su corazón.

Sin embargo, tras presentar a su novia públicamente en ese entonces, los usuarios no dejaron de señalar lo mucho que la mujer de 25 años se parece mucho a otras famosas, entre ellas, su fallecida hermana Jenni Rivera y Shakira, una artista con quien comparte un impresionante parecido físico que ha vuelto a dar de qué hablar en redes sociales.

Fans de Lupillo Rivera aseguran que su novia es igualita a Shakira

El pasado miércoles 16 de diciembre el cantante de música regional mexicana compartió través de su cuenta en Instagram una linda postal navideña donde aparece posando junto a su pareja frente al tradicional árbol de Navidad para agradecer el mejor regalo que ha recibido este año: ella.

“Gracias por tanta felicidad en este tiempo. Eres el regalo de DIOS que vino a iluminar mi camino de nuevo…”, expresó Rivera en la leyenda de la foto en la que ambos salen muy contentos vistiendo onesies, él llevó una café de oso de felpa, mientras ella, una roja con lunares blancos.

No obstante, los usuarios no se fijaron en lo enamorada que se veía la tierna pareja en pijamas sino en el gran parecido que tiene Giselle con la intérprete de Perro fiel, una observación que, aunque no es nueva, cobró fuerza con esta reciente imagen de los tórtolos.

De hecho, la publicación recibió casi dos mil comentarios entre los que sobreabundaron las comparaciones entre la jalisciense y la colombiana.

“Me da gusto qué haya conquistado a la Shakira, me cae a toda madre”, manifestó El Escorpión Dorado a modo de broma al pie del post con más de 70 mil likes. Por otro lado, un fan comentó: “Creí que era Shakira… Qué bonita”. Mientras, un tercero destacó: “Tiene un parecido a Shakira”.

Otras impresiones fueron:

@natalieturell : “De momento pensé que era Shakira”

: “De momento pensé que era Shakira” @toti2377: “¿Es Shakira?

“¿Es Shakira? @lorena_n1: “¡Se parece muchísimo a Shakira!”

“¡Se parece muchísimo a Shakira!” @rocassa : “Idéntica a Shakira”

: “Idéntica a Shakira” @amancay5678: “Es Impresionante el parecido a Shakira, pero fuera de eso, Lupillo luce realmente feliz y ella, ni se diga”

Por otro lado, obviando las comparaciones y concentrada en sus sentimientos por Lupillo Rivera, la empresaria compartió también a través de su cuenta en la red social otra imagen de esta sesión de fotos al lado de su amado junto a un conmovedor mensaje para celebrar su aniversario de novios.

“Desde el primer día, hemos hecho las cosas a nuestra manera y no cambiaría nada. Siempre me has hecho sentir tan hermosa, tan valiosa y tan enamorada sin tener que PREGUNTAR si me amabas por igual. Eres una RAZA RARA y el tipo de caballero por el que toda mujer sueña tener. Gracias por sostener mi mano en esta montaña rusa en la que estamos viviendo juntos. Nunca tenemos las respuestas, pero siempre las resolvemos. Feliz aniversario, amore”, escribió.

