Paty Navidad responde a quienes la critican por declaraciones sobre Covid-19

Paty Navidad volvió a causar polémica en redes sociales al publicar un video en el que afirma que se volvió inmune a las críticas y señalamientos por dar a conocer su opinión sobre la vacuna contra el coronavirus.

Por medio de su cuenta de Instagram, Paty Navidad agradeció a las personas que la criticaron, pues la hicieron más fuerte.

"Gracias a todos los que este año sacaron lo peor de ustedes y lo proyectaron hacia mí. Gracias por todas sus agresiones, sus insultos, sus difamaciones, críticas, juicios, etc, etc, etc. Lo único que hicieron fue ayudarme a fortalecerme, a ser mejor persona y a comprender que siempre damos lo que tenemos, cada quien da lo que tiene en su corazón y siempre la boca hablará de lo que abunda en el interior de cada ser", mencionó Paty Navidad.

La actriz y cantante de 47años de edad también destacó que siempre intenta enviar un mensaje positivo.

"Aprendí, crecí, me quedo con o mejor y me volví inmune, inmune a todo lo negativo, inmune a los virus, a las bacterias y a los parásitos de los demás y bendito Dios trato de ser mejor trato de depurar mi alma y llevar conmigo siempre un mensaje positivo", comentó en un video en el que se le puede ver dentro de un auto junto a su perro llamado Brunito.

Durante este 2020, Paty Navidad no solo causó controversia por sus declaraciones en contra de la vacuna también por mostrar su apoyo a Donald Trump durante su campaña presidencial.

Por lo que durante una serie de videos, Paty Navidad hizo referencia a las personas que la han señalado.

"Perdonemonos, perdonemos y fluyamos en energía positiva, la vida es la mejor escuela para realizar la más bella versión de humanidad y la más grande oportunidad para construir, amar, compartir y evolucionar

mentalmente, humanamente y espiritualmente desde nuestra esencia de luz y amor infinito", escribió.

Paty Navidad y sus declaraciones

En diversas ocasiones Paty Navidad se pronunció en contra de la vacuna de Covid-19, pues afirma que está conformada por nanotecnología para modificar el ADN de los seres humanos.

"Convertirnos en seres humanos híbridos, donde vamos a tener en nuestro organismo tecnología, que por medio de la misma tecnología vamos a estar siendo vigilados", afirmó.

