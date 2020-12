Peter Jackson abre su apetito musical con el documental The Beatles: Get back

El reconocido cineasta Peter Jackson ha lanzado un adelanto de su próximo documental The Beatles: Get back, a manera de abrir el apetito musical para todos los melómanos en el mundo.

El especial de cinco minutos está disponible en español en el canal de YouTube Disney Studios Latinoamérica.

“Queríamos darles a los fans de Los Beatles de todo el mundo un regalo navideño, así que preparamos este adelanto de cinco minutos de nuestra próxima película cinematográfica The Beatles: Get back. Esperamos que traiga una alegría muy necesaria en este momento difícil”, compartió el director del documental.

Por el momento, la cinta se encuentra a la mitad del proceso de edición, como lo cuenta Peter Jackson en el adelanto desde Nueva Zelanda.

La cinta introduce a los espectadores en la intimidad de las sesiones de grabación de The Beatles durante un momento central en la historia de la música, mientras se muestra el afecto, la camaradería y el genio creativo que definió el legado del icónico grupo.

Rodado en 1969, el documental está compilado a partir de más de 60 horas de material inédito (grabadas por Michael Lindsay-Hogg) y más de 150 horas de grabaciones de audio mayormente desconocidas, que han sido restauradas de un modo brillante.

Esta nueva colaboración entre The Beatles y el cineasta tres veces ganador de un Óscar Peter Jackson (la trilogía El señor de los anillos, They Shall Not Grow Old)promete un testimonio para traer la nostalgia y llegar a nuevas generaciones.



¿De qué trata?

El documental refleja la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras planean su primer show en vivo después de dos años y trazan la escritura y el ensayo de 14 nuevas canciones, originalmente pensadas para su lanzamiento en un álbum en vivo.

La película presenta, por primera vez en su totalidad, la última presentación en vivo de The Beatles como grupo, el inolvidable concierto en la azotea de la calle Savile Row de Londres, así como otras canciones y composiciones clásicas que aparecen en los dos últimos álbumes de la banda, Abbey Road y Let It Be.

De momento, la fecha de lanzamiento de The Beatles: Get Back en México es -tentativamente- el 26 de agosto.

