'Wonder Woman 1984' no cumple con las expectativas de Warner Bros en su primera semana en cines

El pasado jueves 17 de diciembre, 'Wonder Woman 1984', la nueva entrega de DC Comics y Warner Bros sobre la Mujer Maravilla protagonizada por Gal Gadot, se estrenó en los cines de 32 países, a pesar de la crisis generada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Con distanciamiento social y reduciendo sus aforos, salas de cine del mundo recibieron a los seguidores de los superhéroes y especialmente de la heroína, pero su lanzamiento no cumplió con las expectativas de Warner.

Solo 38.5 millones de dólares recaudó en taquilla 'Wonder Woman 1984', cifra menor a la que esperaba Warner Bros, que solo contó con 18.8 millones por parte del mercado chino.

Más de 30 mil pantallas tuvieron a la Mujer Maravilla en acción en esta nueva cinta, dirigida por Patty Jenkins, con seis millones de espectadores en los 32 países. Además, la película recibió críticas positivas en el mayor de los casos, lo que le da Warner Bros un buen augurio de cara al estreno en Estados Unidos, que será el 25 de diciembre en cines y en la plataforma de streaming HBO Max.

Decepción en China

Warner Bros terminó decepcionada por la recaudación en taquilla por 'Wonder Woman 1984', que solo logró 18.8 millones de dólares. Según 'The Hollywood Reporter', Warner Media esperaba igualar los 38 millones que generó en su estreno la primera película 'Wonder Woman' en 2017.

Los casi 19 millones fueron considerados como "detrás de las expectativas", a pesar que la productora cinematográfica sabía que los cines no estarían repletos por las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19.

¿Triunfará en Norteamérica 'Wonder Woman 1984? Parece ser clave para que Gal Gadot siga defendiendo al mundo como la princesa Diana y que el proyecto de DC Comics cuente con más entregas.