Adele preciosa al natural como blusa estilo poncho tejida y jeans desgastados

Adele es una de las cantantes que más discos ha vendido en las últimas décadas. Con sus letras personales llenas de emoción, logró capturar al público y dejándolos bajo un hechizo, fascinados por su talento y una belleza sin igual.

Con una personalidad pícara y juguetona, se convierte en una elegante dama sobre el escenario, utilizando vestidos diseñados exclusivamente para ella por prestigiosas marcas como Balmain y Stella McCartney, elevando su imagen de diva.

Si bien esta es su persona profesional, cuando los reflectores no están brillando sobre ella, es una persona completamente diferente. Adele es aficionada a la ropa cómoda y sin nada de lentejuelas o zapatos de tacón.

Adele causa polémica por su supuesto romance con Chris Brown ¡The Sun le ofrece disculpas! La cantante de 32 años de edad tiene un hijo llamado Angelo

Captada de manera regular en las calles de Londres o Los Angeles, la intérprete de Someone like you siempre lleva ropa relajada y nada costosa, demostrando cómo una persona puede lucir elegante sin gastar mucho dinero.

Adele sorprende al natural con una blusa estilo poncho y jeans desgastados, demostrando su humildad

Uno de sus momentos callejeros más comentados nos ofreció una Adele al natural, ataviada con una blusa estilo poncho tejida, combinada con jeans negros desgastados y zapatillas bajas del mismo color.

Sin maquillaje, su cabello suelto rubio y medias de malla, esta fue una muestra de su personalidad sencilla y sin poses. Un outfit ideal para todo tipo de cuerpo, perfecto para los días de invierno, para usarlo en una cita con las amigas o alguna salida familiar.

En el 2020, Adele pasó por una transformación total, perdiendo más de 30 kilos de peso y ahora sorprendiendo con una silueta delgada, preparada para volver a música con un disco nuevo y una imagen que ha llenado de expectativa al público.

Adele muestra su sencilla sala de estar con mueble circular de madera La cantante se prepara para un 2021 lleno de nueva música

Su talento sigue intacto, así lo demostró en Saturday Night Live cuando además de actuar, cantó algunos de sus éxitos, dejando claro que tiene una de las mejores voces en la historia de la música.

