Así es la bohemia recámara de Mía Rubín, con paredes llenas de estrellas doradas y muebles vintage

La hija de Andrea Legarreta, Mía Rubín, hizo realidad su más grande sueño: debutar como cantante. Y nada mejor que hacerlo con el apoyo y la compañía de su papá, el también cantante Erik Rubín, ofreciendo un espectáculo de alta calidad y lleno de sentimiento que titularon simplemente Raíces.

Erik Rubín supo reconocer desde siempre el talento musical de su hija mayor, hoy de 15 años, guiándola y enseñándole las mejores técnicas de canto a su pequeña, compartiendo así esta gran pasión por la música.

Así es la habitación de Mía Rubín, la hija de Andrea Legarreta

La propia Mía Rubín todavía no sale del asombro de ver lo que fue su primer concierto íntimo, vía online a raíz de la pandemia pero acompañada en la distancia por todos sus fans: "Se me llena la cara de lágrimas de felicidad por todo el amor que me han dado a mi y a este hermoso proyecto. Le agradezco a TODOS los que fueron parte de este hermoso proyecto, tienen un lugar muy especial en mi corazón y los amo como no tienen idea".

Nina, la hija menor de Andrea Legarreta, también ha sido un gran apoyo para su hermana mayor, siempre estando a su lado para darle ánimos y echarle porras cada vez que ha sido necesario. Y esto le escribió en Instagram a Mía después del show: "No sabes lo orgullosa que estoy de ti! Eres grande y brillas como un sol me siento tan afortunada de tenerte y de apreciar tu hermoso talento, este fue uno de muchos!!! Te amo".

Andrea Legarreta muestra su cocina bohemia y chic mientras prepara un rico postre en casa Se mostró de lo más natural en un reciente video

Y fue la propia Nina quien compartió en sus historias de Instagram un video de su hermana Mía, horas antes del concierto, expresando su emoción por este momento tan especial. En el clip, puede verse la habitación de la joven cantante, un espacio exquisito decorado en blanco y con paredes estampadas con estrellas doradas. La cama vintage y los muebles en tonos suaves, dan mucha claridad y paz a todo el espacio.

Captura de video

Las hijas de Andrea Legarreta tienen una gran relación de hermanas, reconociendo lo importante que es apoyarse mutuamente y dar el aliento cuando más se necesita. Y eso es lo que hacen Nina y Mía: respaldar los sueños de la otra para verla triunfar.

Te recomendamos en video