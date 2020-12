La razón por la que Belinda y Martín Ricca se llevaron mal durante el rodaje de “Amigos por siempre”

De las muchas telenovelas que eternamente se quedaron grabadas en el corazón en la audiencia mexicana sin duda alguna destaca Amigos por siempre, un melodrama protagonizado por Belinda y Martín Ricca, que supuso el debut en televisión de la también cantante en el año 2000.

La producción de Rosy Ocampo para Televisa, que también encabezaron Ernesto Laguardia y Adriana Fonseca, mantuvo cautivos frente a las pantallas a miles de niños que, llenos de emoción, seguían sin falta tarde a tarde las excitantes aventuras de ‘Ana Capistrán’ y ‘Pedro Vidal’ en el prestigioso Instituto Vidal, un colegio donde jugar o reír está terminantemente prohibido.

En aquella época, la popularidad de telenovela infantil fungió como trampolín al estrellato para sus jóvenes protagonistas; sin embargo, aunque el público se enternecía con la gran amistad que tenían en pantalla ‘Ana’ y ‘Pedro’, interpretados Belinda y Ricca respectivamente, detrás de cámaras la historia era completamente diferente pues las entonces estrellas en potencia se llevaban muy mal.

¿Por qué Belinda detestaba a Martín Ricca cuando trabajaron en Amigos por siempre?

Durante la emisión de Amigos por siempre, hace 20 años atrás, se rumoreó mucho sobre la existencia de un supuesto romance infantil entre Belinda y Martín Ricca, quienes tenían 10 y 14 años correspondientemente, debido a su gran química en la televisión. No obstante, la verdad es que ambos ni siquiera tenían una amistad pues no desarrollaron la mejor relación mientras protagonizaron este importante proyecto en sus carreras.

Así lo confesó la nacida en España hace años en una entrevista para el programa La Oreja, donde se abrió sobre aquella época y aseguró que no se llevaba bien con Ricca, principalmente, porque a su lado siempre quedaba eclipsada ante el público y también ante la producción de la novela.

"En esa época era Martín el que tenía siempre todas las ventajas por ser hombre, y todas las niñas le gritaban en el escenario, y a mí me costó mucho trabajo que los fans me conocieran, me respetaran. Y, sobre todo, también en la novela muchas veces era como ‘no, primero Martín, y luego todos los del grupo", aseguró, dejando entrever el gran profesionalismo que ambos mantuvieron para llevar a cabo su trabajo a pesar de las fricciones.

Al respecto, Martín también ha hablado en el pasado y destacó que, aunque es cierto que su relación tras cámaras con Belinda no era la más amena, considera que era algo “normal” en entre niños, no solo entre ellos dos.

"Obviamente sí teníamos peleas como cualquier persona, si tú encierras a cualquier niño y lo pones a trabajar con fama y este ambiente ocho meses y aparte tres meses de gira juntos, es lógico que en algún momento vas a tener un encontronazo. Sí chocábamos, pero era con todos", aseguró el argentino en entrevista a TVNotas el año pasado.

Empero, a pesar de aquellos choques en la infancia, la exestrella infantil solo tiene bonitas palabras para describir a la intérprete de 31 años, que admira profundamente y con quien le gustaría reencontrarse.

"Es una mujer sumamente talentosa y le deseo que artísticamente siga creciendo y que personalmente sea muy feliz. Si la llegara a encontrar tendríamos una plática muy amena, sería lindo reencontrarnos para saber qué ha sido de nuestras vidas y en cuanto a trabajar juntos, todo puede pasar, puede haber un reencuentro muy bueno", sostuvo.

Como sabemos, al final ambas estrellas se alejaron de la actuación y prefirieron dedicarse a la música, solo que Belinda continuó su exitosísima carrera desde México, mientras Martín prefirió regresar a su natal Argentina, donde está radicado.

