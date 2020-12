Danna Paola dará un concierto vía streaming en el mes del amor

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas con más seguidores en las redes sociales.

Tan solo en su cuenta oficial en Instagram tiene casi 30 millones de personas que son testigos de lo que comparte día a día.

La cantante mexicana publicó una gran noticia para sus fans, que no la han visto este año en algún concierto en vivo debido a la pandemia.

Su talento la hace una de las artistas latinas más reconocidas de los últimos tiempos en América y Europa.

Con más de 20 años de trayectoria y con múltiples premios que destacan su música y actuación, Danna Paola ha demostrado que no tiene límites.

Así que está lista para ofrecer un concierto digital que busca superar los números con un exclusivo streaming mundial titulado Welcome to my Break Up Party.

El show se transmitirá por la plataforma de Streamtime para compartir una experiencia musical en vivo, el próximo 13 de febrero de 2021.

Desde su primera aparición en Plaza Sésamo hasta convertirse en todo un fenómeno mundial por su papel en la serie de Netflix Élite, así como su papel como jueza de La Academia 2020, Danna Paola es una de las artistas más influyentes y, por supuesto, con mayores seguidores en redes sociales.

¿Cuánto costará?

El concierto digital tendrá un costo de 229 pesos más servicio en México.

13 de febrero, 20:30 horas (México) y Latinoamérica.

14 de febrero, 20:30 horas (Madrid)

