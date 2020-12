Ferdinando Valencia asegura que su hijo no murió por causas naturales: "Lo mataron los doctores"

Muchos aseguran que el dolor más grande que puede enfrentar una persona es perder a un ser querido. A una madre, a un hermano. Pero nada se debe comparar con la muerte de un hijo. Ferdinando Valencia habló al respecto sobre la pérdida de uno de sus pequeños.

El actor y modelo mexicano de 38 años fue entrevistado por 'TVNotas' por la tragedia que vivió él y su esposa Brenda Kellerman, cuando el 3 de agosto de 2019, Dante, uno de los mellizos que tuvieron el 24 de abril de 2019, falleció tras severos problemas de salud.

Resignado por la pérdida, pero con todas la ganas del mundo por seguir adelante para ver crecer y criar a Tadeo, Ferdinando Valencia dio declaraciones por primera vez sobre lo que ocurrió con Dante, asegurando que "no murió por causas naturales", sino que "los doctores lo mataron".

"Mi hijo tenía meningitis bacteriana, pero todos los procedimientos médicos que le hicieron le provocaron hidrocefalia, insuficiencia renal y cardiaca, problemas pulmonares y demás. ¡Es una irresponsabilidad!, pero los doctores prefieren que los pocos centavos queden en su hospital y en su bolsa que en la de otros. ¡Ustedes, especialistas de la salud, lo fueron matando con sus pretextos económicos!", afirmó el actor.

Valencia reveló que tras el diagnóstico, tuvieron que llevar a Dante a un hospital en Guadalajara, donde se agravó y hasta estuvo conectado "a 12 máquinas": "Le amputan la pierna y me seguían diciendo que era meningitis bacteriana. Sí hubo una negligencia médica, no tuvo por qué ser mi responsabilidad".

"Médicamente no me convencieron, eran mentiras, fue altamente indignante. De pronto un día, el doctor nos dice: 'Señores, pueden estar tranquilos, este niño va a salir bien'… Al día siguiente mi hijo se murió. Ese es el juego hospitalario que hay lamentablemente en nuestro país".

La vida sin Dante

Ferdinando Valencia, quien también tiene una hija llamada Sofía, tuvo que seguir adelante por el pequeño Tadeo, por su hija y por su pareja Brenda Kellerman. Aseguró que nunca lo superarán.

"No lo superaremos, pero estamos aprendiendo a vivir con eso. Tenemos un hijo maravilloso, Tadeo, y por él le vamos echando ganas".

Sobres si piensa en demandar a los profesionales de la salud que atendieron a su pequeño, explicó: "Yo espero recibir una respuesta positiva dentro de todo; aún no lo sé, habrá que esperar. A mi hijo nadie me lo va a devolver, pero no lo perdimos por causas naturales, fue más la voluntad del hombre haciendo lo incorrecto que la voluntad divina. Al final esto lo maneja Dios y estoy tranquilo porque peleé por mi familia tanto como pude".