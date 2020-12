Esta es la razón por la que Gillian Anderson y Peter Morgan, creador de The Crown, se separaron

Peter Morgan no ha tenido un 2020 fácil, pues a pesar de que el estreno de la temporada 4 de The Crown ha sido todo un éxito, pese a las innumerables polémicas, estás le siguen persiguiendo, pero ahora en su vida real y privada. Y es que según reseñó el diario británico Daily Mail , él y su pareja la actriz Gillian Anderson decidieron ponerle fin a su relación.

Esta noticia corrió como pólvora y aunque ninguno de los involucrados ha ofrecido declaraciones al respecto, te explicamos la razón por la que ambos tomaron esta decisión con la que sus vidas toman otro rumbo, luego de 4 años de esta relación tan particular y libre.

Razones por las que Gillian Anderson y Peter Morgan, creador de The Crown se separaron

Una vida profesional muy ajetreada y una gran cantidad de proyectos y compromisos que cumplir es la principal razón por la que esta pareja decidió poner punto final a esta relación que ha dado tanto de qué hablar, porque pese a estar muy enamorados, nunca convivieron juntos. Así lo reveló el diario británico, pues cuando ambos decidieron juntarse acordaron no vivir bajo el mismo techo, pero sí amarse de forma incondicional.

A criterio de sus amigos cercanos y algunos voceros, esta relación se estableció bajo el siguiente concepto "Living apart together", vivir separados, pero estar juntos, ya que ambos poseen la madurez emocional con la que han sabido afrontar diversas separaciones y luego de haber formalizado sus familias de la que nacieron sus hijos ya adultos. Esto sumado a los innumerables compromisos laborales y el poco tiempo libre que poseen, les permitió el creer uno en el otro y disfrutar durante 4 años de su amor.

Todo esto se produce luego de la brillante participación de Anderson en The Crown donde interpretó su papel de la primera ministra británica Margaret Thatcher. Y aunque habían llegado a un acuerdo de no criticar uno el trabajo del otro, el verse constantemente en el set de rodaje fue una situación que debieron manejar con mucha seriedad y responsabilidad para no opacarse ni originar conflictos en el trabajo.

"Por el bien de nuestra relación, establecimos unos límites que no podíamos cruzar. En resumen, que yo no iba a hacer ningún comentario sobre el guion que él había escrito, pero que a cambio él tampoco iba a dar su opinión sobre mi interpretación", dijo la rubia semanas previas al estreno de la cuarta temporada. Con esto dio muestra de la madurez de su relación que ya llegó a su final.

