Rápidos y Furiosos 5in Control te dejará con la adrenalina al máximo

Es una más de las cintas de la serie Fast and the Furious protagonizada por Vin Diesel, Paul Walker y Jordana Brewster, aunque en esta se les une Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, por lo que la acción está garantizada de principio a fin.

Desde su escape, Dom, Brian y Mia, han tenido que viajar constantemente para evadir las autoridades. Ahora, el equipo planea un último golpe en Río de Janeiro para lograr su libertad…siempre y cuando el obstinado agente Hobbs no los atrape primero.

¿Por qué no te la puedes perder?

Un filme lleno de escenas de acción, autos, chicas bellas, chicos malos y varios elementos extras que hacen que al ver este filme te olvides de tus preocupaciones y disfrutes solamente.

¿Por qué es única?

Por sus 130 minutos de cine hábilmente reunidos, con actores capaces y secuencias de acción que juegan con las leyes de la física, pero que resultan muy estimulante de verse.

Lo mejor

La escena del robo de coches desde un tren a alta velocidad, mientras conducen un camión junto a las vías y en la que tienen que cortar el costado de un vagón de carga con un soplete, bastante increíble, pero muy disfrutable de ver.

Las cintas de acción casi siempre resultan una apuesta segura de ver y este filme no es la excepción.

Pasa una noche emocionante sintonizando Cinemax, canal 481 de Totalplay, este 27 de diciembre, a las 21:00hrs.

Para más detalles consulta: https://www.totalplay.com.mx.