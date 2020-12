Producción de Aquaman 2 ya busca nueva protagonista que ocupe lugar de Amber Heard

Hasta ahora, Warner se ha posicionado a favor de Amber Heard en el polémico caso judicial de su divorcio con Johnny Depp. Aunque el actor ha sido despedido de Animales Fantásticos 3, su ex pareja ha asegurado que continuará interpretando a Mera en Aquaman 2. Sin embargo, el estudio se está preparando por si su despido acaba siendo necesario.

Según informa Grace Randolph, de Beyond The Trailer, el guion de Aquaman 2 se está reescribiendo para permitir que el papel de Heard sea "cortado si es necesario" en un futuro, e introducir una segunda protagonista femenina en el filme como sustitución.

También señala que Warner ha elegido como co-protagonista sustituta a la actriz de Killing Eve Jodie Comer, pero el director James Wan espera encontrar a una intérprete asiática para el rol.

Some holiday tea ☕️ 🎄!#JodieComer has met w/ both #Marvel & #DC for roles (#Aquaman2 & #Flashpoint) off #FreeGuy buzz

But #JamesWan wants new Aquaman female lead to be Asian actress

Also #JJAbrams meeting w/ writers re #Superman, but no word if keeping #HenryCavill just yet pic.twitter.com/D8z5AQ7qC2

— Grace Randolph (@GraceRandolph) December 22, 2020