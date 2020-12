Carmen Villalobos disfruta de un día de piscina luciendo un vestido de animal print azul

A lo largo de sus más de 15 años de exitosa carrera artística, Carmen Villalobos no solo ha logrado robarse el corazón y las alabanzas del público latinoamericano con su impecable trabajo como actriz en exitosas telenovelas como El señor de los cielos y Sin senos sí hay paraíso, la colombiana también ha logrado conquistar con su epatante belleza natural, la cual cuida con mucho esmero y continuamente ostenta con los mejores estilismos, como el que llevó recientemente para disfrutar un día de relax en la piscina.

A través de las historias de su cuenta en Instagram, la luminaria causó furor este martes 22 de diciembre al compartir una serie imágenes donde se ve fantástica vistiendo un coqueto atuendo para estar cómoda, pero sin sacrificar ni un gramo de estilo, durante una escapada a la alberca.

La estrella de 37 años lució guapísima ataviada en un estiloso maxi vestido playero azul de animal print de guepardo confeccionado con una tela vaporosa que le permitía una gran movilidad, cuello halter con finos tirantes, sexy escote en “V” y un cinto anudado debajo del busto que fruncía el textil en esta zona para enfatizar su micro cintura.

Instagram: @cvillaloboss

Carmen llevó el lindo vestido sobre un bikini a juego, una prenda que ha confesado en el pasado que ama y le encanta coleccionar, y remató solo con un par de pequeños pendientes dorados como toque final. En cuanto al beauty look, solo pintó sus cejas y el resto confesó hacerlo con “filtros”, mientras dejó su corta melena ondulada al natural.

Instagram: @cvillaloboss

Durante sus vacaciones por las fiestas decembrinas, además aprovechó para realizar algunos videos cerca de la piscina ataviada en su vestido con estampado animal para la cuenta en Instagram sobre belleza, salud y estilo de vida que comparte con su esposo, Sebastián Caicedo, @cysbeautyandhealth.

En esta, no solo alardeó de su buen aspecto, también reveló su secreto para mantener su piel perfecta: la galvánica corporal, una herramienta que emplea a diario y no desampara ni sus días de descanso. De hecho, confesó que aunque no cuide su dieta ni rutina de entrenamiento, como lo ha estado haciendo en estos días de descanso, no deja nunca de pasar las beneficiosas corrientes galvánicas por su cuerpo.

Los clips y fotos que compartió Carmen Villalobos desde el paraíso rápidamente fueron retomados por cuentas de fans en la red social donde sus admiradores aprovecharon para expresarle un sinfín de halagos por su impecable buen aspecto en toda ocasión.

“Estás muy bien aunque no te hagas nada”, “Hermosa” y “Linda y maravillosa”, fueron algunos de los halagos que le expresaron.

Posteriormente la estrella subió a su perfil una serie de selfies donde aparece tomando el sol de espaldas, a la orilla de la piscina y después de darse un chapuzón en su traje de baño azul combinado únicamente con unas gafas de espejo.

“Qué buen día el de hoy”, escribió en la descripción de este post que en menos de 24 horas superó los 600 mil likes.

