Fallece la modelo Stella Tennant a los 50 años

Musa de Karl Lagerfeld y Gianfranco Ferre, la modelo británica Stella Tennant falleció en su casa de Escocia.

Saltó a la fama por su apariencia andrógina durante su apogeo como modelo en la década de los noventa.

Por ahora, se desconocen las causas de su deceso. La modelo recién cumplió 50 años y su muerte sorprendió a familiares y amigos.

“Con gran tristeza anunciamos la repentina muerte de Stella Tennant el 22 de diciembre de 2020. Stella fue una mujer maravillosa y una inspiración para todos nosotros", fue el breve comunicado la familia, que anunció su muerte al mundo.

"La vamos a extrañar muchísimo. Su familia pide que se respete su privacidad. Los arreglos para su funeral se anunciarían en una fecha posterior”.

Según los reportes de la policía se explica que no hubo causas sospechosas en torno al fallecimiento de Stella y que al parecer todo indica que fue una muerte súbita.

Catalogada como Top Model, Stella Tennant, se ganó un lugar entre los grandes nombres de la historia de la moda; sobre todo, por su estilo, elegancia y rasgos físicos que podían pasar por hombre o mujer.

Grandes casas como Chanel y Burberry mantuvieron sus lazos con la modelo.

Hace 4 días le había puesto me gusta a esta foto, no puedo creer que se haya muerto 💔Un ícono 90tero, hasta el día de hoy me acuerdo de su reportaje en la Paula dónde contaba de su visita a Chile y que amaba las paltas quillotanas. Una seca la #StellaTennant 💐 pic.twitter.com/CXtQwvk5OO

— Estefanía Salas (@Estefania_Licha) December 23, 2020