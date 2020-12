Regresa 'Sex & the City' en formato de miniserie con tres de las protagonistas originales

'Sex & the City' es una de esas historias del cine y la televisión que nunca pasarán de moda. Los fans de la producción son muy fieles y llevan mucho tiempo esperando la noticia de una tercera película.

Sin embargo, esa tercera entrega con Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha no llegará en formato de largometraje. El regreso de 'Sex & the City' será a través de una miniserie, con tres de las protagonistas originales.

Según un reporte de 'TVLine', HBO, a través de su plataforma de streaming HBO Max, está muy cerca de cerrar un acuerdo con para que la mítica ficción de Carrie Bradshaw regrese, pero en formato de miniserie. El único detalle negativo para los fans es que la actriz Kim Cattrall, quien encarna el papel de Samantha, no estará en el nuevo lanzamiento.

El 'revival' sí contará con Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York).

A la espera de que HBO de luz verde a la miniserie, se conocen pocos detalles sobre los nuevos episodios de 'Sex & the City'. Se espera que los actores Willie Garson (Stanford), David Eigenberg (Steve) o Evan Handler (Harry) vuelvan para la nueva producción.

¿Por qué no estará Samantha?

'TVLine' recuerda en su informe el incidente ocurrido en 2017 con Kim Cattrall, actriz que interpreta a Samantha. El proyecto de 'Sex & the City 3' no salió adelante por las exigencias de Kim, quien por su parte aseguraba que simplemente no quería hacer una nueva película.

"En este momento es increíble recibir comentarios negativos de la prensa sobre algo a lo que he estado diciendo 'no' casi un año. esto es lo que le digo a la gente de 'Sex & the City' y, específicamente, a Sarah Jessica Parker, que creo que podría haber sido más amable", declaró Cattrall en el programa de Piers Morgan en su momento.

La miniserie de 'Sex & the City' llegará sin una de sus estrellas. Probablemente esa, precisamente, sea la razón por la que, finalmente, se dará su producción.