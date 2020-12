Thalía sorprende al transformarse en ‘Bella Aldama’ 26 años después de “Marimar”

Con más de tres décadas de una exitosísima trayectoria artística a sus espaldas, son muchas las telenovelas en las que Thalía ha participado; sin embargo, una de las más memorables e importantes en su carrera sin duda alguna es Marimar, uno de los melodramas de la llamada trilogía de las “tres Marías” que permitió a la cantante consagrarse como uno de los rostros preferidos de la pantalla chica en los años 90.

Thalía explota y suelta repertorio de groserías a personas que no usan cubrebocas Thalía compartió un video que grabó durante una de sus caminatas mañaneras, y en el que exhibe a una persona correr sin cubrebocas

En esta exitosa historia de 1994, la luminaria comienza protagonizando en la piel ‘Marimar’, una joven bella, humilde y analfabeta que más adelante en la trama, tras una serie de lamentables circunstancias, termina convirtiéndose en la refinada y culta ‘Bella Aldama’, una nueva identidad bajo la que busca cobrar venganza de todos los que la humillaron en el pasado.

Ahora, a 26 años desde que la famosa intérprete encabezara esta producción de Verónica Pimstein para Televisa al lado del galán Eduardo Capetillo, la luminaria revivió a la legendaria ‘Bella’ al recrear su icónico aspecto para cumplir un reto en TikTok.

Thalía revive a ‘Bella Aldama’ de Marimar

En días recientes, uno de los seis millones de seguidores de Thalía en la red social del momento le pidió a la estrella repetir el look de este entrañable personaje y la artista de 49 años aceptó encantada el desafío de convertirse por primera vez en más de dos décadas en la segunda identidad de “costeñita de la playa”.

A través de su perfil en esta plataforma, la estrella compartió una grabación donde mostró como, con los artículos que tenía al alcance en su hogar, recreó desde el peinado pasando por el maquillaje y hasta vestuario que lució cuando encarnó a la emblemática ‘Bella Aldama’ a sus 23 años de edad.

En el video, la cantante de No me acuerdo arranca su transformación con el cabello, pintando ingeniosamente el particular mechón rubio que tenía esta mujer de sociedad con una loción bronceadora para después peinar su melena en el característico recogido con chongo de ‘Bella’.

Después, Thalía buscó los accesorios y se vio en la necesidad de improvisar porque no tenía entre sus alhajas en casa unos pendientes con pedrería como los que llevó para interpretar a este rol. Por fortuna, su creatividad salió a flote y con un anillo con brillantes de fantasía y una arracada dorada simuló tener un arete elegante y noventero como los que porta en esta producción.

Thalía fascinante en mini vestido negro con mangas de encaje y cinturón de cuero La cantante y actriz se mantiene vigente en las lista de popularidad

Afortunadamente, para el collar no hizo falta alardear su ingenio pues tenía a la mano una preciosa gargantilla de perlas como la de este sofisticado personaje. Mientras, en cuanto al maquillaje, optó por una apuesta muy cargada en acabado mate con sus ojos maquillados en un smokey con un dramático delineado en negro, largas pestañas de su línea con rímel, sus cejas peinadas como se estilaba a finales del siglo pasado y sus labios pintados en un tono rosa.

Para dar el toque final, entró a su guardarropa para enfundarse en un vestido negro cruzado que se asemejara a los distinguidos trajes que llevó en aquel proyecto.

“Traté de hacer el look con lo que tenía a mano en donde me encuentro. Nada mal, ¿no? ¡Me divertí!”, aseguró Thalía en la descripción del clip que hasta la fecha ha robado más de un millón de corazones y acumula más de seis millones de visualizaciones.

Por supuesto, la transformación rápidamente fascinó a sus fans, quienes en más de 14 mil comentarios alabaron lo guapa que lucía como la versión actual de ‘Bella’ de Marimar, celebraron que no haya envejecido ni un día desde entonces y agradecieron que complaciera las peticiones de sus fans con tanta energía pese a no contar con todos los recursos.

“¡Qué hermosa! Parece que los años no pasan en ti”, “Años después y Thalía luce igual”, “Qué bella sus ganas de hacerlo y solucionar con lo que tenía a mano. Vale millones eso”, “¡Me encantó!”, “Bellísima”, “Sigues hermosa, pasa la receta de la juventud eterna”, “Se ve más guapa y joven que antes” y “Qué admirable su actitud y energía para aceptar el challenge”, fueron algunos de los halagos que recibió.

También te puede interesar: