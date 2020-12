Sarah Michelle Gellar, protagonista de Buffy Cazavampiros sí que sabe disfrutar de las festividades decembrinas Esto quedó claro luego de que publicara en su cuenta de Instagram varios videos en los que muestra la decoración de su árbol de Navidad en el que destacan unas fotografías familiares colgando como si de unas bambalinas se trataran.

Pero además generó cientos de reacciones cuando desfiló dos prendas navideñas en la que muestra su rostro y el de su esposo el también actor Freddie Prinze, Jr. con quien suele protagonizar las más alocadas parodias de sus vidas.

Protagonista de Buffy Cazavampiros mostró su árbol de Navidad y dos prendas navideñas que consideró "horrendas"

"¡Cuando es lunes por la mañana, pero sabes que estás ganando totalmente el concurso de suéteres feos de la oficina! #uglychristmassweater. Con este mensaje la actriz mostró su comicidad y manera fresca y diferente de celebrar estas fechas. Los fans apoyaron la promoción de sus prendas navideñas alegando que debería ponerlos en venta y optar por crearlos en tallas oversize para así estar más a la moda.

Con mucha actitud y riéndose de ella misma y de su también famoso esposo, esta actriz destacó entre las mil y una formas que buscaron algunas estrellas para celebrar la Navidad y compartirla con sus fieles fans que siguen atentos a sus pasos. Y es que ella también es muy conocida por su buen humor y cómo con su pareja siempre se ríen y comparten momentos insólitos de su día a día.

Y aunque ella no ha formalizado si ganó o no el concurso de los suéteres más horrendos, sí dejó claro que en su casa se celebra la Navidad con mucha creatividad. Una muestra de ello es su árbol que también fue del agrado de sus fans quienes no dudaron en felicitarla por su buen gusto y creatividad.

