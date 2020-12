Acción, drama y mucha adrenalina en los estrenos del servicio streaming para enero 2021

Una gran cantidad de títulos en series y películas llegarán con los estrenos Netflix enero 2021 México. Así que desde ya prepara las palomitas de maíz y prepárate para toda la acción, drama y adrenalina que esta plataforma traerá en este nuevo año y con el que promete más entretenimiento para todos los gustos.

En el catálogo destacan la nueva temporada de Cobra Kai que al parecer vendrá con muchas sorpresas, pues aunque se había anunciado su lanzamiento para el 8 de estreno, se espera que existan cambios y pueda verse antes de lo previsto. También se suma Jurassic World: Campamento Cretácico con su segunda entrega y producciones como The Minimalists: Less Is Now.

Así se divierten tras cámaras los actores de The Witcher (Video) Te mostramos las imágenes más graciosas de los errores que se cometen durante las grabaciones de esta historia de Netflix.

Aquí los estrenos Netflix enero 2021 México

La nueva serie de Matt Groening, creador de Los Simpsons y que lleva por nombre Desencanto es otro de los títulos más esperados en 2021, sin embargo, también figuran historias originales a través de Netflix.

En series: Cobra Kai temporada 3 (Fecha por anunciarse)

Aunque el 8 de enero era su lanzamiento, los creadores de esta historia al parecer traen muchas sorpresas para los fans de esta trama que regresará con mucho dramatismo, emociones a flor de piel y las más emblemáticas escenas de artes marciales con las que pretenden seguir enganchando a la audiencia con esta actualizada versión de karate Kid.

También se estrenan:

1 de enero

My Hero Academia (Temporada 2).

Monarca (Temporada 2).

5 de enero

La casa de muñecas de Gabby (Temporada 1).

8 de enero

Lupin (Temporada 1).

Memorias de Idhún (Temporada 2).

15 de enero

(Des)encanto (Temporada 3).

Kuroro’s Basketball (Kuroko no basuke) (Temporada 1).

Carmen Sandiego (Temporada 4).

Dawson Crece (Temporada 1 a Temporada 6).

19 de enero

Hola, ninja (Temporada 4).

20 de enero

Madre solo hay dos (Temporada 1).

22 de enero

Jurassic World: Campamento Cretácico (Temporada 2).

Destino: La saga Winx (Temporada 1).

Blown Away (Temporada 2).

27 de enero

Orange Is the New Black (Temporada 7).

50 m² (Temporada 1).

En películas: The Minimalists: Less Is Now (1 de enero)

Dos amigos inseparables se darán a la tarea de demostrar que la vida se puede vivir de la mejor manera si se presta atención a los pequeños detalles que la vida va regalando y que pocos saber percibir. Es una historia para reflexionar.

También se estrenan:

1 de enero

The Minimalists: Less Is Now (2021).

Full Out 2: You Got This! (2020).

Miss Bala (2019).

Tres días para matar (2014).

Entre dos maridos (2000).

Sleepy Hollow (1999).

La sombra del diablo (1997).

Funny Girl (1968).

2 de enero

Borning: Asfalto en llamas (2021).

4 de enero

Brawl in Cell Block 99 (2017).

La Momia (2017).

6 de enero

Rocanrol cowboys (2021).

7 de enero

Fragmentos de una mujer (2021).

8 de enero

El dilema de Aziz (2021).

9 de enero

Rocketman (2019).

10 de enero

Escape Room (2019).

13 de enero

Déjame salir (2017).

14 de enero

Kin (2019).

15 de enero

A descubierto (2021).

Padre por duplicado (2021).

Francotirador: La última masacre (2017).

22 de enero

Tigre Blanco (2021).

Salir del ropero (2020).

25 de enero

Superlópez (2018).

27 de enero

Penguin Bloom (2020).

29 de enero

Bajocero (2021).

La excavación (2021).

Ohana: El tesoro de Hawái (2021).

Esto es lo que se sabe de la recuperación de Henry Cavill tras el accidente que tuvo en el set de The Witcher Un informante reveló detalles de lo que sucedió y cómo ha sido su evolución.

También puedes ver: