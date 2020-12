Esta es la serie española en la que está basada "Vecinos"

Durante los últimos 15 años, la serie de comedia Vecinos ha estado entreteniendo con éxito la audiencia mexicana con la difícil pero cómica convivencia entre los compañeros de edificio más famosos de México.

El programa producido actualmente por Elías Solorio se ha convertido una de las producciones de su género más exitosas en la historia de la televisión nacional gracias a su impecable guión y el entrañable y heterogéneo grupo de personajes, con diferentes personalidades y motivaciones, que protagonizan las divertidas vivencias.

Vecinos: César Bono cuenta de dónde surgió “La toalla del mojado”, la cinta de ‘Frankie Rivers’ El actor contó a quién se le ocurrió la idea de esta película.

Con 9 temporadas representando lo que a diario transcurre en los vecindarios mexicanos enmarcados por comedia, los “vecinos” como el perezoso portero ‘Germán Martínez’, el actor malogrado ‘Frankie Rivers’ y hasta la creída y presuntuosa ‘doña Magda’, se han ganado el afecto del público arrancando carcajadas con sus particularidades y asentándose como parte de la cultura popular.

Sin embargo, aunque esta producción representa las situaciones que comúnmente se viven en las comunidades mexicanas, la serie no tiene su origen en nuestro país sino del otro lado del mundo en uno de los países europeos más populares por sus producciones televisivas: España.

Así es Aquí no hay quien viva, la serie española que inspiró Vecinos

Una realidad que todavía muchos no saben es que Vecinos es una adaptación de Aquí no hay quien viva, una serie cómica emitida en España con un rotundo éxito a principios del milenio.

El exitoso programa de comedia, al igual que su versión mexicana, narra la vida y trato de un grupo de inquilinos, con características e intereses disimiles, de un edificio de departamentos ubicada situada en la calle Desengaño, 21. Y en cada capítulo, en los que todos son protagonistas, desata risas con las hilarantes pero creíbles situaciones que los habitantes atraviesan presentadas con un humor inteligente.

Con magistrales guiones e intentando reflejar las vivencias cotidianas de cualquier comunidad, la ficción se emitió por Antena 3 desde 2003 hasta 2006, cuando los alocados vecinos con los que más de un espectador podría sentirse representado se despidieron tras cinco temporadas de triunfos y numerosos reconocimientos.

Pero antes de ser un éxito, la serie producida por José Luis Moreno estuvo cinco años rondando por varias cadenas sin encontrar una oportunidad. “Hasta que un buen día la leyó José Ángel Rodero, un ex director de contenidos de Antena 3. Me llamó desde Buenos Aires para decirme que la había leído en el avión y que se había partido de risa”, dijo Moreno, cuya productora Miramón Mendi se encargó de Aquí no hay quien viva, en una conversación con El Mundo.

“Para unos era una garantía que yo estuviera detrás del proyecto, aunque reconozco que otros desconfiaban por ello. Y lo entiendo: las cadenas se juegan mucho (…) En mis 35 años como productor –soy el más antiguo junto a Chicho Ibáñez Serrador- he participado en una veintena de series con éxito en toda Europa”, aseveró en la plática de 2003.

Por fortuna, en poco tiempo al tiempo, el programa germinó y arrasó con los niveles de audiencia hasta convertirse en un líder sin competencia. De hecho, se coronó como la serie más vista de la primera década del siglo en curso en su país de origen; informó Público.

Entre estos vecinos, figuraban dos mujeres solteronas, un portero holgazán, una pareja gay, un presidente inepto influenciado por su aviesa mujer y hasta el empleado de un videoclub, ubicado en la planta baja, con el sueño de ser un gran director de cine, entre otros.

Casualmente, en el año 2005, justo en el mejor momento para Aquí no hay quien viva, Eugenio Derbez hizo un viaje a España y, deslumbrado por el fenómeno televisivo, de inmediato compró los derechos para crear junto a Elías Solorio una serie en México basada en aquel proyecto bajo el título Vecinos.

No obstante, el programa del que hoy está al frente Solorio solo está basado en el concepto más no reproduce los guiones, situaciones ni los personajes que se presentaron en Aquí no hay quien viva, algo que sí ocurrió en las adaptaciones realizadas en países como Colombia, Argentina y Portugal.

Es así que, Vecinos se aleja mucho de la producción original, con roles y libretos auténticos e inspirados en la realidad mexicana, quedándose únicamente con la idea de la coexistencia entre una serie de particulares inquilinos de un edificio, su portero y el hecho de que ningún personaje es protagonista.

No obstante, a manera de homenaje a la serie española que lo inició todo, el primer episodio de Vecinos se tituló “Aquí sí hay quien viva”; informó Distrito Comedia.

Por ahora, se espera que Vecinos vuelva a las pantallas con su décima temporada en 2021.

