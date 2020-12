Mira el antes y después de Emmanuel Palomares, 'Gael' en "Vencer el desamor"

Dueño de una genuino carisma, un gran talento actoral y un indiscutible atractivo físico, Emmanuel Palomares ha logrado posicionarse como uno de los rostros jóvenes favoritos de las televisión mexicana. Y es que sus habilidades artísticas, dedicación y perseverancia le han permitido encontrar lugar en algunas de las telenovelas más exitosas de los últimos años, siendo la última Vencer el desamor.

En esta producción de Rosy Ocampo para Televisa, segunda de la franquicia “Vencer”, el venezolano comienza interpretando a ‘Gael Falcón’, el hijo menor de ‘Bárbara’ y ‘Joaquín Falcón’, quien se caracteriza por ser un millenial simpático, liberal e independiente; no obstante, los giros de la trama que más adelante se presentan llevaron al actor a encarnar un doble papel, el primero en su carrera.

Gracias al reto actoral que representó este popular melodrama, que terminó de grabar el pasado 16 de diciembre, el reconocimiento del histrión ha crecido exponencialmente pues lo incrustó en la cúspide de la fama y ahora está en el mejor momento de su trayectoria artística; sin embargo, antes de ser las estrella de 30 años que brilla en tierras extranjeras, Emmanuel fue un joven en Venezuela que solo soñaba con vivir de su pasión: la actuación.

Así ha cambiado a través de los años el actor de 'Gael' en Vencer el desamor

Nacido en Trujillo, Venezuela, el 13 de julio de 1990 pero amorosamente adoptado por México, Emmanuel Palomares es el artista de su linaje. Desde muy joven, el hoy actor, cantante y bailarín sintió atracción por las artes escénicas. De hecho, desde que estaba en el preescolar tomó cada oportunidad que se le presentó para demostrar no solo que tenía el anhelo de estar sobre el escenario, sino también el potencial y la disciplina.

Empero, su debut en la televisión no lo logró en su tierra sino hasta después de ser mayor de edad, cuando obtuvo la oportunidad de debutar en Corazones extremos, un melodrama juvenil de 2011 estrenado por la pantalla del importante canal venezolano Venevisión, con el personaje de ‘Julio’.

De acuerdo a El Universo, en aquella época era un estudiante universitario de la carrera Comunicación Social. “Se me presentó la oportunidad de estas pruebas, decido congelar la carrera y pues aquí me quedé (en la actuación). Empecé a estudiar actuación, hice una carrera de cuatro años”, reveló al medio.

Gracias a esta primera actuación, apenas un año más tarde fue parte del elenco principal de otra telenovela juvenil: Nacer contigo, una producción donde interpretó a ‘Miguel Ángel Gael Parra’ y compartió créditos con importantes figuras venezolanas y otros jóvenes artistas venezolanos que han alcanzado fama, como Josette Vidal y Lasso.

Sin embargo, con el anhelo de alcanzar sus sueños y ante la situación crítica en Venezuela que se arreció en estos años, Emmanuel tomó la difícil decisión de dejar atrás su patria y partir rumbo a México con el anhelo que conquistar la pantalla mexicana y cumplir sus sueños en otro país.

“Yo me formé como profesional en Venezuela. Soñaba con trabajar en mi país, crecí viendo la televisión en Venezuela y tuve la oportunidad de hacerlo, un breve tiempo, pero lo hice. Me hubiese gustado haber trabajado con las figuras más reconocidas del país", confesó al periódico venezolano El Universal en una entrevista en 2016.

"Allá hay mucho talento, pero la situación de Venezuela obliga a los actores a buscar futuro en otro lugar. La televisión nacional ya no es la misma, así como muchas otras situaciones, entonces me tocó salir y venir a México a luchar aquí y a buscar mis sueños y mis objetivos, pero me hubiese encantado hacerlo en Venezuela”, finalizó

Emmanuel Palomares llega a México y su carrera despunta

Al llegar a tierras mexicanas, Palomares no perdió ni un segundo para ir en pos de sus sueños. El actor hizo el casting para entrar en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y aprobó las pruebas para comenzar su formación como intérprete.

Con dedicación y temple, la aventura rápidamente dio sus frutos pues se graduó del prestigioso centro en apenas dos años en lugar de tres y egresó como el título al mejor actor de su generación, aseguró El Universal.

Luego de su egreso, Emmanuel comenzó a ganarse sus primeras oportunidades en la pantalla chica mexicana con participaciones en exitosos unitarios de Televisa tales como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, entre los años 2014 y 2015.

Posteriormente, se sumó al reparto de la serie Escándalos: Todo es real excepto sus nombres y poco después fue el protagonista de la webnovela Corazón enamorado, que se emitía dentro de Antes muerta que Lichita, una novela producida por Rosy Ocampo estrenada en el año 2015.

Después de esta gran oportunidad, obtuvo papeles en Pasión y poder (2015), Mujeres de negro (2016) y Corazón que miente (2016), una producción que lo consolidó en las pantallas con su papel de ‘Lisandro Moliner Bustos’. Ya en este punto de su carrera el histrión poseía un contrato de exclusividad con Televisa.

Posteriormente, continuó imparable consiguiendo papeles en telenovelas que lo afianzaron más en su carrera como En tierras salvajes (2017), Y mañana será otro día (2018) y Vencer el miedo, una telenovela donde demostró su gran talento actoral encarnando al antagonista ‘Rommel Guajardo’, uno de sus papeles más significativos y por el que obtuvo una gran popularidad.

Y este año, Emmanuel está brillando en Vencer el desamor, una telenovela en la que además de enamorar como el galante ‘Gael’, encarnó nuevamente a ‘Rommel’, pues resultó que ambos personajes del universo “Vencer” son hermanos gemelos.

Sobre esta experiencia, comentó que fue un sueño cumplido y también un desafío pues no solo interpretó a los dos personajes en una misma escena, también actuó la muerte de uno de estos, su primera en la ficción.

Al final, sobre Vencer el desamor, dijo a Las Estrellas sentirse “muy orgulloso de un proyecto que será inolvidable para mí por el reto que me trajo”.

Emmanuel Palomares brilla en otros escenarios

A pesar de que ha resaltado en la TV, Emmanuel Palomares también se ha destacado en el teatro con participaciones en puestas en escena como El cartero, donde personificó a ‘Mario’ y actuó al lado del primer actor Ignacio López Tarso.

En el cine ha incursionado con participaciones en cintas como Camino a la libertad, una película de época que grabó en Ecuador y en la que encarnó a ‘León de Febres Cordero’.

Y el exnovio de Irina Baeva también ha sido parte de concursos de baile reconocidos como el show Mira Quién Baila en 2018, donde se quedó con el tercer lugar.

A pesar de todos sus triunfos, el además exintegrante de la agrupación Amare reconoce que la carrera en el mundo del espectáculo mexicano “no es sencilla”.

“Intervienen muchos factores externos que a veces no dependen de uno. Yo soy disciplinado y me gusta trabajar duro y la combinación de esas dos cosas siempre va a tener resultados, solo hay que tener paciencia, nunca hay que parar de trabajar, hay que entregarse a lo que estás haciendo, enfocarte, tener objetivos muy claros y después de un buen tiempo vas a ver resultados”, aseguró en una plática a El Universal de Venezuela.

“Yo he tratado de prepararme en todos los aspectos para que me pase lo que me está pasando ahora, que me han salido tantas oportunidades y estoy viendo los frutos de tanto trabajo”, dijo en aquel momento donde además admitió que lo más difícil de hacer carrera en otra tierra era, por mucho, dejar a su familia en Venezuela.

Este 2020, el mejor año de Emmanuel Palomares

A años desde que migró de Venezuela, en la actualidad, Emmanuel vive en la cumbre del éxito este 2020 pues experimento algunas de las vivencias más importantes de su vida, no solo por los logros a nivel actoral con Vencer el desamor, sino porque además recibió la ciudadanía mexicana a comienzos de diciembre.

"México me abrió las puertas, me cumplió mis sueños y me dio futuro. Es un país al que amo con todo mi corazón. El venezolano siempre va a estar en mi sangre, en mi raíz, pero pienso qué lindo poder sumar otra nacionalidad de manera oficial, porque ya me sentía mexicano con ocho años aquí", aseveró al medio MMRadio.

"Tengo más de siete años sin regresar a Venezuela por la situación que es complicada. He visto a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos; han venido a México. Estamos separados, ellos me ven por televisión. Estamos en contacto de manera virtual pero me hace falta abrazar a mi abuela, que hace mucho que no se da. Ya con mi papeleo mexicano en mano espero lograrlo el año que viene", destapó.

Por último, reflexionó: "He recibido muchos regalos de vida este año, a pesar de ser un año tan movido para todos, decir que ya me hice mexicano, es un regalo, que la novela vaya en primer lugar, haber podido interpretar gemelos, hacer lo que me apasiona, tener trabajo, salud. Estoy agradecido".

Vencer el desamor se transmite todavía por la pantalla de Las Estrellas de lunes a viernes a las 8:30 de la noche.

