Los estrenos de Netflix para este 25 de diciembre

Una feliz Navidad deseará Netflix a todos sus suscriptores, y con motivo de la festividad, regalará a sus usuarios el estreno de grandes producciones este viernes 25 de diciembre.

Durante la penúltima semana de diciembre, ya se habían estrenado el documental 'Ariana Grande: Excuse Me, I Love You', la película 'Cielo de Medianoche' con el galardonado George Clooney, entre otras ficciones. Este 25 de no será una excepción y la plataforma de streaming dispondrá en su catálogo de nuevas opciones, para que esta Navidad las familias compartan en armonía frente a sus televisores.

En cuanto a largometrajes, Netflix ofrece dos opciones muy interesantes paras las familias. La primera es 'Superniños' ('We can be heroes'), dirigida por Robert Rodríguez. Pedro Pascal, Christian Slater y Boyd Holbrook interpretan a tres superhéroes que pertenecen a un grupo conocido como Heroics, con el regreso de Sharkboy y Lavagirl. Cuando son secuestrados, sus hijos serán los que tratarán de rescatarlos y no solo eso, sino también salvar al mundo.

Además, Netflix estrenará 'El testamento de la abuela', una secuela de su comedia original 'La boda de la abuela'. En esta nueva entrega, la misión de la abuela es dividir de la mejor forma su herencia. No tardan en aparecer los miembros de su familia, entre los que se desata una lucha por quedarse con su casa.

Pharrell, Bono, Letitia Wright y Bobby Cannavale se unen a la secuela de ‘Sing: ¡Ven y Canta!’ La secuela de la entrega animada tendrá nuevas, talentosas y reconocidas voces de la música

No dejes de ver 'Los Bridgerton'

En cuanto a series, una de las más esperadas por los suscriptores de Netflix se lanza este 25 de diciembre. Se trata de 'Los Bridgerton', la nueva ficción de Shonda Rhimes (Anatomía de Grey), inspirada en las novelas de Julia Quinn.

Esta serie original de la plataforma de streaming nos trasladará hasta la Inglaterra del siglo XIX, y se centra en Lady Whistledown (Julie Andrews), una misteriosa mujer de clase alta, a la que le encanta destapar secretos familias poderosas. La protagonista será Phoebe Dynevor como Daphne Bridgerton.

"La ficción indaga en las vidas ricas, divertidas, tristes, sexuales, magníficas e incluso solitarias de las mujeres y hombres de la alta sociedad londinense", explica la sinopsis oficial.