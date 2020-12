Meghan Markle da clase de elegancia con un vestido de gasa magenta plisada con chamarra de cuero púrpura

Meghan Markle y el príncipe Harry acostumbran enviar una postal navideña en esta época de fin de año, y este 2020 no fue la excepción. Todos sus millones de fans quedaron sorprendidos y cautivados con su más reciente postal, en la que dejan claro que están más que felices con su vida en Estados Unidos luego de retirarse de la realeza para vivir de forma independiente.

La fundación Mayhew que trabaja en beneficio de mascotas en estado de necesidad y que Meghan Markle apoya desde hace un tiempo, fue la encargada de compartir la postal de la duquesa de Sussex y su esposo, mostrando su alegría al publicarla con este mensaje.

"Estamos encantados de recibir maravillosos deseos navideños de nuestra Patrona, la duquesa de Sussex. El duque y la duquesa también hicieron una donación personal, ayudándonos a seguir estando allí para los perros, gatos y personas de nuestra comunidad este invierno. Y más allá. De parte de todos nosotros en Mayhew, dos y cuatro patas, gracias y Feliz Navidad", escribieron emocionados desde la fundación.

En la imagen, que se asemejaba a una pintura, se podían observar a Meghan y a Harry en la casa de juegos de su hijo Archie ubicada en un jardín, en donde también estaban las mascotas de la familia, reflejando así alegría y paz en esta época tan compleja para la sociedad.

Pero este estilo casero y sencillo de Meghan Markle contrasta con los atuendos que lucía la duquesa en su vida pasada como actriz, a quien le encantaba usar coloridos vestidos y chamarras a la moda. En cierto evento, enamoró con un exquisito vestido magenta de gasa plisada, que complementó con una chamarra de cuero púrpura y una mini bolsa tipo sobre de terciopelo también púrpura.

Incluir chamarras a los atuendos es perfecto, ya que puedes transformar un look informal en uno casual tan solo en segundos. Así mismo, también puedes complementar tus looks de faldas, tal cual lo hizo Meghan Markle en un pasado evento de Sephora: a un look total black de falda y blusa de tirantes, añadió rebeldía con una chamarra de cuero negra espectacular.

