Esto fue lo que recibió de regalo el creador de la irreverente serie The Boys

El actor Laz Alonso que interpreta a Mother’s Milk en The Boys temporada 2 se cobró todo lo que su creador Eric Kripke le hizo pasar durante la entrega pasada en la que su personaje debió luchar contra un pene de tres metros del supe, Love Sausage que lo tenía acorralado en el hospital psiquiátrico Sage Grove.

Esta escena sin duda, sorprendió a los fans y a quienes a través de las redes sociales conocieron esta parte tan representativa de este "superhéroe" que pocos habían visto antes. Esto le mereció los más incontrolables chistes, memes y demás comentarios que el actor decidió devolver al showrunner con creces.

Alonso decidió vengarse con Krikpe de una manera muy particular: enviando un regalo de Navidad de mucha utilidad para estas fiestas. Se trata de una bufanda tejida a mano y que tiene la forma de un pene. De esta forma no solo marcó la diferencia sino que obsequió un detalle que seguramente el creador de The Boys nunca olvidará.

For a long time, @lazofficial has wanted payback for wrapping him in a ten foot penis. Yesterday, he got it. Thanks for the holiday gift, Laz! #WhoWoreItBetter #LoveSausage#TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo @SPTV #SPNFamily pic.twitter.com/EG91dKjLlO

— Eric Kripke (@therealKripke) December 21, 2020