Millie Bobby Brown será la protagonista de 'The Electric State', la nueva cinta de los hermanos Russo

De Millie Bobby Brown dicen los especialistas en cine que será una de las actrices más importantes en los próximos años. Con apenas 16 años, la joven intérprete ha tenido grandes papeles en su aún corta carrera artística, como Eleven en 'Stranger Things' o Enola en 'Enola Holmes', ambas en Netflix.

A mediados de noviembre se había confirmado que "Mills" protagonizará 'Damsel', su próxima película para la plataforma de streaming en la que además será productora ejecutiva. Además, la actriz tendrá papeles en 'Godzila vs. Kong' de Adam Wingard, 'The Girles I've Been' de Netflix y 'The Thing About Jellyfish' de Wanuri Kahiu.

Hace unos días se conoció a través de un reporte de 'Deadline' que Millie Bobby Brown, quien está trabajando en el rodaje de la cuarta temporada de 'Stranger Things', protagonizará la próxima película de Joe y Anthony Russo, 'The Electric State'.

Universal Lands AGBO’s Adaptation Of ‘The Electric State’ With Millie Bobby Brown Starring, The Russo Brothers Directing And ‘Avengers: Endgame’ Scribes Writing https://t.co/JNb3mcb2Uq — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 18, 2020

El largometraje aún no tiene fecha de estreno. Estará basado en la novela gráfica 'Historias del bucle' de Simon Stålenhag y será ambientado en un futuro en el que los robots y los humanos viven en armonía.

Sobre el inicio del rodaje, es probable que sea para finales de 2021 o a comienzos de 2022, tomando en cuenta los próximos compromisos de Millie Bobby Brown y del inicio de la producción de 'The Gray Man', la próxima cinta de los Russo —la producción más cara de Netflix hasta ahora— con Ryan Gosling y Chris Evans.

Lo que se sabe de 'The Electric State'

Con Christopher Markus y Stephen McFeely en el guion, quienes ya trabajaron con los hermanos Russo en 'Avengers: Endgame', 'The Electric State' sigue a una adolescente llamada Michelle (Millie Bobby Brown), quien vive en un futuro en América en el que los humanos conviven con robots. Ella tiene a uno llamado Skip.

Michelle y Skip tratan de viajar al oeste para llegar a la costa del Pacífico luego que un extraño robot fuera enviado por su desaparecido hermano. A partir de ese momento, inician la búsqueda de su pariente, y durante su aventura, descubren una conspiración.

Durante el viaje, ambos se encuentran buques de guerra que son tan grandes que parecen montañas de metal y humanos adictos a la realidad virtual que siguen conectados a sus auriculares.