Gaby Spanic presume sus curvas en un bikinazo lleno de sensualidad en la playa

Gaby Spanic culmina un año fructífero, lleno de nuevos proyectos que la alejaron de su país adoptivo, México. Desde Hungría cerró este 2020 a través de un reality show en el que participó y supo atrapar la atención a través de sus encantos y profesionalismo.

La ex reina de belleza venezolana cautivó en tierras europeas con su carisma y su sensualidad al lograr llegar a la gran final del programa ‘Dancing with the Stars’ y aunque no obtuvo el primer lugar, su nombre se internacionalizó aún más.

Aunque a nivel profesional su nombre retumbó nuevamente en el escenario artístico con la retransmisión de la telenovela ‘Soy tu Dueña’, en la que su personaje de Ivana Dorantes destacó gracias a una celebre actuación, a nivel personal se vio marcada con un evento familiar muy triste.

Foto/@gabyspanictv

La madre de la artista, Norma Utrera falleció mientras Gaby Spanic cumplía con su compromiso en Hungría, evento que anunció a través de un comunicado por sus redes sociales y que la llenó de tristeza al no poder regresar a México.

Gaby Spanic sube la temperatura con un look playero

Gaby Spanic supo cómo subir la temperatura en su cuenta oficial de Instagram al posar con un sensual y diminuto look de playa con el que se robó los corazones de sus millones de fans.

La venezolana compartió una publicación en la que lució un atrevido bikini en dos tonos – amarillo y estampado marrón- desde un paisaje tropical de playa, en el que se vio sobre una figura de madera teniendo de fondo unas frondosas palmeras de coco.

La actriz utilizó la instantánea para enviar un mensaje a sus seguidores que la apoyaron su trabajo este 2020: “Feliz Navidad, mis ángeles amados. Salud, vida y prosperidad. ¿Cómo pasaron esta fecha? Los leeré. Los amo a tiempo totalll”, mencionó la protagonista de telenovelas en su postal.

Su estilizada figura una vez más llamó la atención de sus seguidores, quienes llenaron la publicación de comentarios en los que alababan su belleza a sus 47 años y el cuerpo que ha logrado mantener llevando un estilo de vida saludable.

