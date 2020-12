El impresionante cambio del actor de 'Margarito' en "La que no podía amar"

Casi una década ha pasado desde que Ana Brenda Contreras, Jorge Salinas y José Ron hechizaron las pantallas protagonizando un excitante triángulo amoroso en La que no podía amar, una producción de José Alberto Castro para Televisa que mantuvo a los espectadores al filo del asiento desde su estreno en 2011 hasta su impactante gran final más de 100 capítulos después.

En esta inolvidable ficción, remake de la radionovela de Delia Fiallo La mujer que no podía amar, la trama se centró en el inusual romance entre la dulce enfermera ‘Ana Paula Carmona’ y el déspota y malhumorado hacendado ‘Rogelio Montero’; no obstante, como todas las buenas telenovelas, existieron otros personajes que sazonaron la historia, como el sensible e inocente ‘Margarito’.

Como recordaremos, este niño, quien es abandonado por su progenitora, termina teniendo un papel crucial en la historia. Y es que, entre otras cosas, resulta ser el hijo no reconocido de ‘Rogelio’ y además forja una entrañable relación con ‘Ana Paula’ desde que llega a la hacienda, una mujer en quien ve a la madre que no tuvo.

Detrás de este enternecedor rol que se ganó el corazón del público se encontraba el niño actor Juanbernardo Flores, quien apenas tenía 12 años cuando filmó este melodrama. Ahora, el actor que atrapó a los televidentes con su talento y simpatía está radicalmente cambiado. Mira cómo luce hoy.

A 9 años después de ser el inolvidable ‘Margarito’ en La que no podía amar, Juanbernardo está convertido en todo un guapo joven de 21 años de edad que sigue inmiscuido en el mundo del espectáculo mientras a la par desarrolla sus otras pasiones, como el fisicoculturismo.

En una entrevista a People En Español a comienzos de este 2020, el histrión contó que en los años tras su participación en esta producción de “El Güero” Castro siguió actuando en diversas producciones al mismo tiempo que se preparaba como artista para encontrar más oportunidades en el mundo de la actuación y se dedicaba a sus muchas otras facetas.

"Hice un comercial para palomitas, regresé a programas unitarios como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho con historias increíbles y personajes nuevos, estuve en Teatro en Corto con la obra Las princesas no van al cielo, comencé a hacer más obras de teatro, fui conductor, comencé a entrar más en redes sociales como Youtube, Instagram y Tiktok”, enumeró.

Asimismo, reveló: “También comencé a hacer ejercicio y a competir en fisicoculturismo. Llevo ya 6 años entrenando y he ganado 3ros y 2dos lugares en 3 categorías diferentes. Además comencé a estudiar Nutrición y a tocar puertas para grabar más novelas y series para Netflix; aprendí inglés y ruso, etc”.

En esa conversación, el guapo joven se definió como una persona que “le encanta lo que hace, tanto la actuación y el deporte, muy entregado con mis seguidores y me encanta motivarlos a cumplir sus sueños y metas, estar cerca de quien lo necesite y darle ayuda. A pesar de las caídas me levanto y no renuncio hasta conseguirlo”.

No obstante, a pesar de que ha alcanzado un gran éxito con todas sus caras, sigue recordando con cariño y nostalgia su actuación en La que no podía amar. “Lo extraño tanto (su participación en la novela), ese aroma a foro, la convivencia con grandes actores, los momentos divertidos al grabar son increíbles a la fecha. El trato de la producción de José Alberto Castro es inigualable”, expresó a la revista.

Por otro lado, la apuesta estrella, quien aseguró que no mantiene el contacto con ningún miembro del elenco aunque le “gustaría trabajar con ellos nuevamente”, también compartió al medio cuál es la memoria más especial que atesora de las grabaciones de este teledrama de 2011.

“El recuerdo más especial que guardo en mi corazón es cuando grabábamos en la hacienda ubicada en Cuernavaca. A veces jugaba fútbol con mi hermano Daniel Flores. José Ron me enseñó a patear y Uriel del Toro jugaba también conmigo”, rememoró.

También confesó que crecer siendo un niño actor fue “sensacional” para él porque lo ayudó a superar su timidez. “Fui ganando seguridad en mí mismo, era un chico muy tímido y apartado de los demás pero actuar me ayudó a quitarme esa timidez. Para mí nunca fue un trabajo como tal porque me apasiona tanto y me da sed de grabar y actuar más y más en cada momento. Y me alegra tanto que mi mamá siempre me estuvo apoyando en todo mi camino de la mano con mis dos hermanos que también son actores”, dijo.

Aunque por ahora Juanbernardo sigue picando piedra para conseguir un papel en alguna producción, el joven demuestra ser muy determinado y dentro de algunos años se proyecta triunfando como toda una estrella de la actuación.

“Me visualizo en alfombras rojas, siendo reconocido actoralmente, que mi trabajo sea reconocido y en portadas de revistas”, aseveró.

De igual forma, mientras llega su gran oportunidad para volver a los foros, Flores goza de una gran popularidad en redes sociales, donde continuamente recibe halagos y acumula fieles para sus filas por su simpática personalidad y buen aspecto.

En TikTok, por ejemplo, es toda una estrella con más de 3 millones de seguidores. Mientras, en Instagram, cuenta con casi 300 mil fans con quienes comparte sus logros, día a día y presume su esculpido físico, cuyo cambio es impresionante aunque todavía conserva la misma carita con la que conquistó a los espectadores de La que no podía amar hace casi diez años.

