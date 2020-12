Angélica Rivera celebró una Navidad muy especial junto a sus tres hijas y su ex esposo, José Alberto Castro, a pesar de los tiempos tan complicados que corren a causa de la pandemia originada por el Covid-19. Juntos han comprobado que lo más importante es la familia y estar saludables.

Precisamente, Sofía Castro, hija de la 'Gaviota', publicó en su perfil de Instagram una fotografía el pasado 24 de diciembre junto a sus papás y sus hermanas, adjuntando un tierno mensaje para sus fans: "Merry Christmas form our family to yours. Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes. Todo mi amor y cariño siempre", escribió la joven actriz.

Angélica Rivera lleva la maxi falda de encaje con top off shoulder ideal para Año Nuevo La ‘Gaviota’ tiene un sensacional gusto a la hora de vestir

Angélica Rivera luce radiante al combinar un pantalón culotte platinado con una blusa de seda blanca

Los seguidores de Angélica Rivera se sorprendieron al verla compartiendo con su ex y padre de sus hijas, pero además quedaron enamorados una vez más por su exquisito gusto a la hora de vestir casual. Siempre deja atónitos a sus fieles fanáticos.

En esta ocasión, la actriz de 51 años optó por un look clásico pero encantador, compuesto por un pantalón culotte platinado combinado de forma espléndida con una blusa de seda blanca satinada, de mangas tres cuartos, ideal tanto para una reunión casual como formal.

El cabello lo llevó suelto con ondas coquetas, en las que se podían notar los exquisitos reflejos dorados de su melena. En el caso de su hija menor, Regina, se mostró elegante con un sobrio vestido negro corto; mientras que su hija Fernanda, la más extravagante, prefirió llevar un vestido rojo de seda. En el caso de su hija mayor, Sofía, derrochó elegancia con una falda plateada cubierta de glitter, junto con una blusa blanca de maxi mangas.

Así es la relación entre Sofía y su mamá Angélica Rivera

Sofía Castro tiene una relación muy especial con su mamá Angélica Rivera, quien ha sido su mayor apoyo e inspiración desde que decidió convertirse en actriz como ella. A finales de octubre, compartió una foto junto a ella junto con un conmovedor mensaje, agradeciéndole siempre su compañía y respaldo.

"Mi equipo. Las palabras sobran para agradecerte todo lo que hiciste por mi días antes de los premios, llevarme 4 veces a la prueba de vestido (literal 😂) correr al oculista por unos lentes de contacto para poder leer bien porque sabes q no veo de lejos jaaaaa, escoger peinado, maquillaje y ayudarme a ensayar y a ensayar, calmar mis nervios y estar ahí siempre para mí ❤️ GRACIAS mamá por todo lo que hiciste esos días y toda la vida por mí ❤️ equipo para siempre te amo ❤️", enfatizó.

