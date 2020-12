La atípica musa de Robert Pattinson para 'The Batman': conversaciones con amigos y la interpretación de sus sueños

'The Batman' es una de las películas más esperadas por los fanáticos de los cómics y los superhéroes. El actor británico Robert Pattinson, quien interpretará al Caballero de la Noche en el largometraje, ha necesitado inspirarse de una forma atípica para darle vida al personaje.

A lo largo de la historia del cine, grandes actores de Hollywood han revelado cuáles son sus secretos para rodar un largometraje. Dormir ocho horas, comer entre tres y cinco veces en el día, una rutina de gimnasio, entre otras herramientas, son los más comunes en el mundo cinematográfico.

Sin embargo, Robert Pattinson se salta cualquier cliché que pueda existir al respecto y tiene una musa bastante atípica para interpretar a Bruce Wayne. En una entrevista con 'Vanity Fair France', el actor explica que sus fuentes para inspirarse con las conversaciones con sus amigos, y, literalmente, la interpretación que le a sus propios sueños luego de dormir.

"En 'The Batman' estoy utilizando cosas en este momento que parecen frágiles si las comparamos con la importancia del proyecto. Conversaciones que he tenido con amigos cercanos, sueños. Ésta es la parte secreta y sensible del actor al enfrentarse al gran peso del proyecto", revela Pattinson, reconocido por interpretar a Edward Cullen en la saga 'Crepúsculo'.

El actor cuenta, además, cómo maneja la ambigüedad que puede tener el papel de Batman, especialmente luego de un legado de estelares actuaciones del superhéroe: "Primero veo el personaje y lo que tengo que hacer con ello, cómo voy a tener que inventarme matices para esta concha, hacerlo más complejo todo el tiempo. Batman es un papel donde he tenido que aprender a actuar mejor con la ambigüedad. Es precioso, la gente que parece vivir en dos estados al mismo tiempo".

Lo que se sabe de 'The Batman'

'The Batman' llegará a los cines en marzo de 2022 y es dirigida por Matt Reeves ('La guerra del planeta de los simios').

Poco se sabe de la trama tras la precaución de la producción de que se revelen detalles importantes del filme, pero sí se han confirmado las presencias de personajes importantes en la historia de Batman, por ejemplo, los villanos Acertijo (Edward Nashton) y Pingüino (Colin Farrell).

Además, Zoe Kravitz dará vida a Selina Kyle, mejor conocida como Catwoman, Andy Serkis será Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright interpretará a James Gordon.