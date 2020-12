Los últimos estrenos de Netflix en 2020

Se acaba el año y Netflix sigue con la apuesta de renovar su catálogo antes de que los calendarios del mundo indiquen que el atípico 2020 ha llegado a su fin y que el venidero 2021 se ha instalado, con la esperanza de que signifique un mejor tiempo para todos.

Hasta en Navidad la plataforma de streaming lanzó nuevo contenido para sus suscriptores, como la secuela de 'Sharkboy y Lavagirl', 'Superniños' (We can be Heroes) y el estreno de la serie 'Los Bridgerton', la nueva ficción de Shonda Rhimes (Grey's Anatomy). El indicador navideño dejó claro que para Fin de Año también tendrían ases bajo la manga.

Aquí está la lista de lo que vamos a mataronear en diciembre. 🍿 pic.twitter.com/Dl3RpcvCE0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 30, 2020

Antes que termine el 2020, Netflix tendrá en su catálogo la película 'O Brother', un clásico del 2000 con George Clooney, John Turturro y Tim Blake Nelson. La cinta, dirigida por los hermanos Coen, está ambientada en un rural Mississippi, durante la Gran Depresión. Los protagonistas son unos reclusos que cumplen su condena en una cárcel y deciden escaparse.

Para los niños, llegan a la plataforma 'Las aventuras de Peabody y Sherman', del director Rob Minkoff, una cinta animada para toda la familia y que se estrenó en 2017. Peabody es un perrito muy ambicioso, que ha inventado una máquina para viajar en el tiempo.

Ambas películas estarán disponibles el 31 de diciembre.

¿Quién fue Armando Manzanero? Así fue la vida del cantautor El compositor yucateco dejó un legado de más de 400 canciones como "Adoro", "Esta tarde vi llover", "Somos novios" y "Contigo aprendí"

Se estrena "la nueva Dark"

Luego de una larga espera y mucha propaganda, llega la proclamada como "la nueva Dark" de Netflix, 'Equinox', la ficción danesa que promete hacer que los usuarios de la plataforma tengan una maratón en otra realidad el 30 de diciembre.

La serie, entre lo sobrenatural y lo dramático, sigue a Astrid (Danica Curcic), una joven que, 20 años después de presenciar la misteriosa desaparición de los alumnos de una clase, empieza a investigar para descubrir qué fue lo que verdaderamente ocurrió, mientras descubre la posible existencia de diferentes realidades. Su hermana desapareció con el resto.

Además, entre la felicidad y la tristeza, llega la cuarta y última temporada de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', que se estrena el último día del año. Esta vez, la joven bruja (Kiernan Shipka) debe enfrentarse a los Arcanos, y para ello debe volver al Infierno, para unir sus fuerzas con Sabrina Lucero del Alba.