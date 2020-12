Millie Bobby Brown enamora en un vestido de muñeco de nieve junto a su árbol de Navidad

Además de ser una de las jóvenes actrices más talentosas e influyentes de las últimas décadas, Millie Bobby Brown es toda una reina teen de la moda. La actriz que interpreta a ‘Eleven’ en el fenómeno de Netflix Stranger things se ha erigido como toda una trendsetter con ese carácter a la hora de vestir determinado por su estilo único, versátil, femenino y glamuroso con el que ha cautivado desde importantes firmas hasta más de 40 millones de seguidores solo en su perfil de Instagram.

Y es que ya sea en alfombras rojas o desde su hogar, Millie siempre marca tendencia por esos estilismos que lleva sin temor a las críticas y manteniéndose siempre fiel a sí misma, características que aunadas a su buen gusto y su belleza, la han posicionado como una de las consentidas del mundo de la moda.

Este año, debido al brote de covid-19, la nacida en España no asistió a tantas red carpets como lo había esperado, pero no por eso dejó de impresionar con sus looks cumpliendo el confinamiento, como el que llevó para celebrar la atípica pasada Navidad en plena pandemia, con el que se asentó definitivamente como una inspiración fashion para las fiestas decembrinas.

Millie Bobby Brown, una inspiración de estilo navideña

El espíritu navideño puede expresarse hasta en el outfit. Y así lo demostró Millie Bobby Brown el pasado 25 de diciembre a través de su cuenta en Instagram. La estrella compartió en la red social una serie de postales donde luce hermosa en un divertido atuendo muy festivo y femenino, como solo ella sabe orquestarlo, para las fiestas compuesto por un mini vestido blanco de muñeco de nieve con mangas largas y cuello redondo.

En las imágenes, Millie posa con su perrita Winnie en brazos frente a su espectacular árbol de Navidad, decorado en tonos blancos, ataviada con el traje de Target que, además del rostro del muñeco estampado, traía franjas verdes y rojas en la parte superior de la prenda, en los puños de las mangas y en un cinturón anudado para remarcar esta zona que venía a modo de bufanda para el hombre de nieve.

Brown combinó el look que sigue la tendencia de los ugly sweaters navideños con un collar de la línea “Love” de Cartier, fabricado en oro amarillo y diamantes; unos pendientes largos con tres esferas de diferentes tamaños en lentejuelas rojas y verdes y un beauty look muy sencillo, con un maquillaje suave y su melena recogida en un chongo perfectamente peinado.

“Felices fiestas a todos. Este año ha sido muy difícil y extraño. A cualquiera que haya perdido a alguien este año, te envío mi amor. Mi niñera Ruth está en el cielo (…). Los quiero muchísimo a todos. Estoy muy agradecida por todo lo que tengo. Por siempre y para siempre”, fue el sensible mensaje que escribió en la descripción de las felices instantáneas de Navidad.

Tal y como era de esperarse, el vestuario con el que de nueva cuenta Millie Bobby Brown comprobó por qué es una de las prescriptoras de estilo favoritas de inmediato desató una oleada de reacciones por parte de sus fans y colegas en el mundo del espectáculo, quienes además de desearle una feliz Navidad, le enviaron miles de halagos por su belleza, su outfit navideño y hasta por la decoración del pino de su hogar.

“¡Feliz Navidad, Mills! Hermosa por fuera y por dentro. Con un corazón de oro”, “Millie eres hermosa”, “Me encanta el vestido”, “Eres celestial”, “¡Millie eres tan bonita!” y “Bonito árbol”, fueron algunos de los más de 20 mil comentarios que recibió el post con casi 5 millones de likes.

