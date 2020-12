Shakira alucinante en jeans desgastados y blusa de malla negra

Con un estilo que se pasea entre lo tropical y la rebeldía del rock, Shakira ha logrado cautivará por años a sus millones de fanáticos, quienes no sólo la admiran por su talento.

La intérprete de 'Girl Like Me' ha creado tendencias con el pasar de los años, influyendo en los jóvenes con novedosos diseños y combinaciones que no eran comunes en América, como por ejemplos las piezas de la cultura árabe.

Hasta en su vida diaria, alejada de las cámaras, la nacida en Barranquilla luce preciosa con atuendos cómodos y que le dan movilidad, ideales para sus paseos en patineta por las calles de Barcelona.

Uno que llamó la atención de sus fanáticos y logró ser compartido por las redes sociales mostró a la cantante en sus inicios, donde ya daba indicios de su particular estilo.

Shakira en jeans desgastados y blusa de malla negra muestra cómo combinar la rebeldía y la comodidad

Una muy joven Shakira posó recostada a una pared antigua, luciendo unos jeans claros desgastados, los cuales combinó con una blusa de malla negra manga larga.

Sin zapatos y con su cabello suelto, esta era una estampa normal para quien en el momento era la reina del rock latinoamericano, conquistando al público con éxitos como 'Estoy Aquí' y 'Se quiere se mata'.

Este es un look sencillo, perfecto para lograr destacar entre un mar de brillo y tendencias actuales. El jean en la colombiana es estilo "boyfriend' por lo que funciona para todo tipo de cuerpo.

Shakira con shorts de encaje y playera roja muestra cómo vestir cómoda para Navidad La colombiana no es una de mucho lujo y brillo

Con su familia y promocionando su dueto con los Black Eyed Peas, Shakira cierra un 2020 estelar que la llevó de nuevo a lo más alto de la música mundial, esperando que el 2021 resulte igual de exitoso, quizás con música nueva bajo la manga.

