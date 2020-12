Así luce en la actualidad 'El Titi' de 'Sin senos no hay paraíso' 12 años después del estreno

Sin senos no hay paraíso presentó al público personajes entrañables e inolvidables como el de Catalina Santana, interpretada por Carmen Villalobos, quien sigue siendo recordada por todo el público 12 años después del estreno de esta telenovela. Pero, sin duda, otro de los personajes que marcó esta trama fue 'El Titi'.

Se trata de un peligroso narcotraficante interpretado por el actor colombiano Gregorio Pernía: 'El Titi' es capaz de hacer hasta lo imposible por conseguir aquello que desea, sin importarle demasiado las consecuencias o daños colaterales a terceras personas.

Así fue el paso de 'El Titi' en Sin senos no hay paraíso

Catalina Santana y 'El Titi' vivieron una complicada historia de amor envuelta en intrigas y engaños, pero a pesar de ese 'amor' que sintieron el uno por el otro, lo cierto es que al principio él la rechazó por su físico: se sentía atraído por las mujeres con implantes de senos.

En el primer episodio de Sin senos no hay paraíso, puede verse como el personaje de 'La Diabla', le presenta varias chicas a 'El Titi', entre las que se encontraba Catalina. Y él la hizo a un lado diciéndole a su amiga que cuando Catalina se operara, entonces que lo buscara.

Entonces, meses después el momento del reencuentro llegó: Catalina Santana acudió a una cita con 'El Titi' para anunciarle que ya se había operado, pero fue una experiencia agridulce. Catalina tuvo que soportar el carácter tosco de 'El Titi' e incluso, escuchar cómo hablaba cariñoso con su novia por teléfono, lo que despertó sus celos.

Pero con el paso del tiempo, 'El Titi' se transformó completamente al enamorarse de Catalina y le confesó su amor en una de las escenas de Sin senos no hay paraíso, conmoviendo a los espectadores al mostrar su lado más sensible: "La amo. Porque amo su corazón, sus ojos, amo su boca. Míreme, amo su aliento. Porque a pesar de ser malo, sabe qué, usted conoce mi alma y mi corazón. Por la única mujer que he llorado, por usted".

Cómo luce 'El Titi' en la actualidad a 12 años del estreno de Sin senos no hay paraíso

Hoy en día, a sus 50 años, Gregorio Pernía sigue siendo uno de los galanes más guapos y cotizados de Colombia y Latinoamérica. Ahora en Navidad, compartió una postal con su esposa e hijos, demostrando que su vida está muy lejos del personaje que interpretó en Sin senos no hay paraíso.

Incluso, hasta Carmen Villalobos le dejó un cariñoso mensaje en el post: "Feliz Navidad mi grego bello! Te quiero un montón! Abrazote gigante para toda la familia", escribió la colega, demostrando que su cariño va más allá de la telenovela en la que compartieron el protagónico.

Como Gregorio Pernía acaba de cumplir 50 años, compartió una foto todo galante con el siguiente mensaje para sus fans, con el que terminó de cautivarlas por completo: "Regálame una sonrisa, que yo te regalo mi alegría en el día de hoy con mis arruguitas de los 50".

