¡Imágenes inéditas! Creadores de The Boys hacen un muy creativo conteo regresivo de Fin de Año 2020

El furor por The Boys temporada 2 no disminuye, por el contrario, cada vez son más las ganas de descubrir detalles de lo que sucedió tras cámaras, así como escenas que no fueron develadas por completo. Es por ello que el showrunner Eric Kripke decidió, junto con su equipo creativo, mostrar imágenes inéditas de lo que fue esta entrega a través de un conteo de Fin de Año muy particular.

A través de las redes sociales los fans podrán redescubrir una gran número de fotos y situaciones que no fueron mostradas para crear más interacción, curiosidad y ansías ante esta irreverente historia que no descansa y que siempre busca novedosas estrategias para impactar.

Sin duda, The Boys no podía finalizar este exitoso año sin dejar pasar más novedades de las ya presentadas a través de la inolvidable segunda temporada. Por eso, a través de su cuenta oficial en Instagram han ido develando los días que faltan para terminar el 2020 seguido de imágenes inéditas sobre lo que sucedió durante su más reciente entrega.

Desde el día 12 hasta ahora el conteo ha ido en disminución, porque ya quedan muy pocos días para despedir este año que le brindó tantos triunfos a esta serie tan particular y que hasta el mismo expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no se perdía por nada del mundo. Así lo reveló al portal Entertaiment Weekly, dejando a su creador y parte del elenco atónitos.

Ummm. You guys? HOLY. SHIT.

Thanks for watching, @BarackObama. If you ever wanna hang out, hit me up in my DM's. (But seriously, this is amazing, THANKS for the shout out) #TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @SPTV #SPNFamily https://t.co/Ek9rYEdzm9

— Eric Kripke (@therealKripke) December 15, 2020