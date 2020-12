Andrea Legarreta muestra cuerpazo como regalo a sus seguidores

Andrea Legarreta se encuentra de vacaciones en la playa y decidió celebrar de una manera especial los cinco millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Por tal motivo compartió una foto, como una especie de regalo visual para sus seguidores, pero sobre todo mostrar su manera de disfrutar la vida rodeada de naturaleza y mucha luz.

"5!! CINCO!!! Ya somos 5 millones en #Instagram. 5 millones de GRACIAS por estar, por acompañarme, leerme, apoyarme y sumar con su presencia en mi carrera y en mi vida!! Los leo, a veces no alcanzo a leer todo, pero los leo mucho y valoro su presencia tanto!", compartió la conductora de Hoy.

Añadió, "a veces les respondo y a veces trato de hacerles saber que los leí con un pero SIEMPRE agradezco su presencia y comentarios! Dios me los bendiga todos los días hermosuras! #CincoMillones #Gracias".

Andrea Legarreta ha enfrentado todo tipo de situaciones en las redes sociales.

"Las redes son un maravilloso instrumento pero también las personas pueden ser muy crueles", añadió en una charla pasada con Publimetro.

Cambios en Hoy

Andrea Legarreta tiene más de 20 años en la revista matutina, y prefiere reírse de los comentarios sobre supuestos problemas en el equipo.

“¡Ay ya que digan lo que quieran! Que me enojé con la Gali (Montijo) porque no fui a su fiesta, que si somos un par de brujas y tratamos a todo el mundo mal. Sí hay diferencias entre productores y conductores, eso luego pasa entre hermanos o amigos. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo pero no hay gritos, malas formas, ni insultos; incluso hay veces que debemos lidiar con las hormonas . Te puede gustar o no un programa, pero no puedes estar estar pensando a quién fastidiar, ya soy adulto mayor y ya no estoy para eso [risas]”.

