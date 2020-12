Angelique Boyer confiesa que estaría dispuesta a volver a la música de la mano de este cantante

Aunque su paso por la escena musical fue breve, no se puede negar que ha sido parte importante en la carrera de la talentosa Angelique Boyer. La multifacética estrella dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo mexicano como parte de la agrupación Rabanitos verdes y, aunque ahora esa etapa se encuentra en el pasado y ella está consagrada como toda una “reina de las telenovelas” de una nueva generación, la actriz no se cierra totalmente a la idea de volver a la música, eso sí, solo bajo una condición.

La condición de Angelique Boyer para volver a cantar

Durante un reciente encuentro con la prensa a su salida de Televisa, la talentosa protagonista de Imperio de mentiras contó que aunque no se ve regresando a los escenarios como cantante pues está completamente avocada en su carrera a la actuación, podría volver a cantar si el cantante colombiano Maluma la invita a hacer un dueto.

“Amo el escenario, amo bailar, amo el show, el espectáculo es genial, pero no, lo veo muy raro a menos que Maluma me pida algún dueto o algo así, si no, no. Va a ser difícil”, confesó risueña a los reporteros, entre ellos, Edén Dorantes, quien publicó las imágenes de la entrevista en su canal de YouTube.

Asimismo, en la plática, la actriz de origen francés se abrió sobre su trayectoria y destapó que su sueño fue siempre contar historias en la pantalla chica, algo que precisamente quiere seguir haciendo en su futuro profesional, creciendo y abrazando con amor los cambios y etapas que vengan.

“Mi sueño siempre fue estar en la televisión mexicana, mucha gente hace chiquita a las telenovelas, pero para mí es un sueño hecho realidad estar en el melodrama mexicano y ser parte de esas historias que atrapan al público”, expresó.

“Yo quiero seguir haciendo una carrera así. Contando historias y llegándole a la gente, quemando las etapas, los cartuchos, ahorita estoy de protagonista, más adelante, tendré que pasar a hacer otra cosa y recibir todo eso con amor, seguir creciendo”, añadió.

Igualmente, la estrella de la televisión se refirió a la incertidumbre que golpea al mundo artístico debido a la pandemia de covid-19 en curso. “Ahorita la industria está tan golpeada que a dónde vamos no lo sé, pero extraño el teatro y estar cerca de la gente”, concluyó.

El público puede seguir disfrutando del talento de Angelique Boyer en Imperio de mentiras, telenovela que se transmite de lunes a viernes en a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

