David Guetta entrega beats cargados de tecnología y humanidad para fin de año

El francés David Guetta de 53 años, continúa siendo uno de los pioneros en la música electrónica.

Por segunda vez recibió el título de DJ número uno del mundo, al liderar la encuesta Top 100 DJ de DJ Mag, la cual ya había ganado en 2011.

El Dj y productor charló con Publimetro desde su casa en París, donde adelantó sus planes para cerrar este 2020.

David Guetta participará en la fiesta de fin de año que realizará el festival Tomorrowland 31.12.2020.

“BRILLAS”: nuevo video viral de la mano de cerveza corona Dos grandes Corona y León Larregui lanzan video que ha movido a todo México

Los mejores artistas del universo actuarán en cuatro escenarios digitales (plataforma NAOZ) mientras personas de todo el mundo pueden entrar en un fascinante mundo digital, producido con la mejor tecnología del mundo en diseño 3D, producción de video y efectos especiales.

“Eso lo sé porque ya lo grabaron [risas] ya he hecho todo. Te puedo decir que el show está muy bueno e interesante, porque hice un show con mis proyectos como David Guetta y Jack Back que es más un poco underground. Pude ver algo, no el resultado final, pero hice el show con una pantalla verde y después te hacen una decoración increíble, no te imaginas cómo se escucha y luce eso”, adelantó David Guetta a Publimetro.

Añadió, “es una una plataforma digital de conciertos espectacular, que es un anfiteatro gigante como una ciudad con distintos tipos de venues, algo que a mi me dejó sorprendido. En lo personal, este evento digital marcará un antes y después de los conciertos vía streaming”.

Tomorrowland 31.12.2020 se realizará en la víspera de Año Nuevo con los ritmos de David Guetta, Major Lazer, Martin Garrix, en total 25 Djs internacionales. Boletos en tomorrowland.com

Concierto con causa

Por otro lado, David Guetta será el anfitrión de la transmisión en vivo de caridad en NYE desde París.

La producción tendrá un espectáculo de luces alineado para complementar y música nueva junto con los clásicos.

David Guetta apoya a los necesitados con la tercera transmisión en vivo de caridad United At Home en vivo desde París en la víspera de Año Nuevo.

Después de recaudar 1.5 millones de dólares para obras de caridad y acumular 50 millones de visitas en Miami y Nueva York, United At Home continúa desde la icónica ciudad de París.

Continuando uniendo a las personas a nivel mundial, David Guetta invita a todos a unirse a él para celebrar el Año Nuevo y difundir el espíritu navideño retribuyendo a los necesitados.

David Guetta: ‘Se olvidan que la gente necesita desconectarse y pasarla bien’ El productor manda mensaje a los gobiernos para que se den cuenta de la importancia de la industria musical y cómo ayuda a la salud mental.

En vivo desde la ciudad de las luces, el Dj traerá algo de amor y luz a los hogares de todo el mundo, mostrando imágenes de una de las ciudades más bellas del mundo, a través de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, VK, Insight TV y Triller.

Djs mexicanos posicionan sus beats en el Top mundial Mariana Bo (44), Tom & Collins (77), Mr. Pig (79) y Le Twins (104) ingresan al Top internacional de la revista Dj Mag.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: