Margarita, la Diosa de la Cumbia, conspira para que se vayan los males del 2020

Margarita, la Diosa de la Cumbia está lista para echar por la ventana al 2020 y recibir el 2021.

La cantante colombiana ofrecerá un concierto para festejar de manera virtual la llegada del siguiente año acompañados de música, baile, buen humor y amor.

“La esperanza no se debe de perder, este año se han perdido vidas cercanas este año. Nunca me había pasado que tanta gente cercana se haya muerto. Seguimos esperando que se acomoden muchas cosas”, dijo en entrevista con Publimetro.

Cómo evitar que tu ropa, tu coche o tu casa huelan a cigarro Sigue estas recomendaciones para que puedas eliminar el olor a cigarro y que tus amigos o familiares no pasen un mal momento cuando convivan contigo

Agregó, “lo que quiero es transmitir es lo que sentimos al encontrarnos de nuevo (banda) y hacer lo que nos gusta: la música. Perdimos un pianista este año, no fue por el Covid, sino por cáncer… mi hijo tuvo cáncer hace dos años, sé lo difícil que es estar desde el lado sano y ver a tu hijo sufrir. Entiendo a todos las personas, así que por eso soy empática con todos, por ende quiero que terminen este año bailando y sintiéndose bien, con mucha esperanza de que el 2021 traiga cosas como una vacuna para todos, el poder volver a reunirnos y abrazarnos”.



La cantante, quien recién incursionó en el género urbano con su más reciente sencillo Mi bombón, reveló que la música permite extender sus propios límites,

"El género se llama tropical urbano, tiene bastante tiempo pero no tenía tanto furor como ahora, por ende los jóvenes sienten que lo urbano es de ellos. Yo como no tengo edad soy joven, también [risas]), porque cumplo años para atrás y ese año no cumplí", señaló entre risas.

"Me dio un poco de miedo hacer algo tan explosivo de los jóvenes ahorita, porque no sabía cómo lo iban a recibir, pero lo hice con mucho cariño y con gente que está dedicada a esto, así que lo hicimos súper bien. Por ahora dejémosla como cumbia urbana y ya veremos que sale nuevo".

Margarita cumple 40 años de carrera artística, pero se siente con buena salud musical.

"Estoy vigente, la vida me pone hacer más música y estoy contenta de reunirme con mis compañeros. Espero que a nuestra vida lleguen mejores momentos y nos volvamos a reintregrar los artistas al mundo de la música, que nos hace tanta falta querer estar con el público… que se vaya ya el coronavirus que ya duró demasiado".

Por ahora, la cantante ya prepara nuevos sencillos.

"Espero que las canciones se recopilen, yo sacaré un sencillo cada mes o mes y medio, ya después ya vendrá el disco en conjunto, y pues vamos a ver qué viene".

Livestreaming

"Será en vivo, en un lugar maravilloso, porque tenemos 6 parejas de bailarines profesionales, un grupo de músicos increíbles, así como coros muy bonitos, será algo muy elegante y sabroso. Estoy muy contenta que voy a reunirme de nuevo con mis compañeros, así como poder llegar a gente de otros lados del mundo que no podrían vernos en vivo", puntualizó la Diosa de la Cumbia.

Palabras a Armando Manzanero

"El gran maestro Armando Manzanero, estuvo de paso por este mundo pero tus canciones y tu voz serán eternas. Gracias por todas las enseñanzas que nos dejaste, por tus letras tan hermosas que nos llenan de amor el corazón. Te llevaré conmigo siempre, descansa en paz maestro. #DescanseEnPaz", compartió Margarita.

Su paso por TikTok

“Soy fantástica en TikTok, me da una risa de mí misma, por eso me encanta. Siempre he sido muy arriesgada, me gusta, pero sin que tenga que dañar mi cuerpo, solo me gusta el riesgo musical, eso me encanta”.

¿Cuándo y dónde verlo?

31 de diciembre, 21:30 horas, por Cinépolis Klic “Año Nuevo, Vida Nueva”. Costo de boleto: 199 pesos. Las transmisiones de eventos livestreaming tienen vigencia hasta la hora de término del evento y no podrán reproducirse después de esta hora.

Muere el diseñador Pierre Cardin a los 98 años de edad El modista, nacido en Italia y asentado en Francia desde su infancia, trabajó desde los 14 años y fue uno de los pioneros en el ‘prêt-à-porter’ y de las licencias en la moda

Los famosos que nos dejaron en el 2020 y que nunca serán olvidados El 2020, marcado por el coronavirus, fue un año en el que muchos famosos dijeron murieron lamentablemente

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón respaldan denuncias contra ex moderador de su conversatorio Los cineastas respaldan las denuncias de mujeres que acusan de abuso sexual al ex moderador, Gabriel Vallejo.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: