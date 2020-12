Tom Cruise manda a construir un estudio anticovid para filmar 'Misión Imposible'

Tom Cruise sigue paranoico con el Covid-19. El actor, de 58 años, mandó a construir en una antigua base militar secreta un estudio anticovid. El set que ordenó Cruise es para culminar el rodaje de la séptima entrega de Misión Imposible.

Te puede interesar

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

Tom Cruise, actor y productor está realizando una inversión millonario en la edificación para llevar a cabo las últimas escenas de la película. La construcción de dicho estudio para la terminación del rodaje está localizada en Londres.

Trabajadores abandonan Misión Imposible 7 tras insultos y regaños de Tom Cruise Según el tabloide británico The Sun el actor Tom Cruise volvió a desatar su ira en el set después de que el audio de su reprimenda saliera a la luz

El actor, quien tiene un romance en secreto con su coprotagonista británica Hayley Atwell, está determinado en terminar sin demoras, ni más pérdidas económicas, el filme. La pandemia de la Covid-19 ya le ha traído innumerables problemas y controversias a Cruise.

Algunos trabajadores de la parte de producción de la cinta informaron al tabloide británico The Sun que el rodaje será trasladado a la antigua base de diseño de tanques ultrasecretos Longcross en Surrey desde Leavesden en Herts. Ese es el mismo lugar donde Tom Cruise se molestó y gritó descontrolado al personal por incumplir las medidas de protocolo y distanciamiento social debido a la pandemia.

Las reacciones de Tom Cruise

"Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta. ¿Se entiende? Si lo veo de nuevo, estás jodido y despedido”

Es de lo que se pudo escuchar en los audios filtrados cuando, en medio de gritos, el actor regañaba muy molesto y fuera de sí a los empleados. Debido a esta actitud de Tom Cruise, cinco miembros del personal renunciaron. El fuerte ataque de ira de Cruise le dio la vuelta al mundo.

"Me preocupo por ustedes, pero si no me van a ayudar, están fuera. ¿De acuerdo? ¿Ves esa vara? ¿Cuántos metros es eso?”, dice Cruise en otro audio.

El famoso actor es el encargado de diseñar los protocolos de seguridad para filmar después del tiempo que tuvieron que parar por la cuarentena de la Covid-19. Exactamente un año estuvieron sin poder grabar. Ese retraso produjo el aplazamiento del estreno de Misión Imposible 7.

TE RECOMENDAMOS VER